Ce scientifique veut surpasser le “tabou du cannibalisme”

Richard Dawkins est un scientifique britannique pour le moins controversé. Sa dernière idée ? Que la viande humaine conçue in vitro en laboratoire soit utilisée pour surpasser le “tabou du cannibalisme”.

A l’heure actuelle, il n’existe bien sûr pas de “viande humaine” conçue de cette façon. Mais, son objectif semble être de mettre le concept sur la table. Pour lancer le débat, il s’appuie sur un article expliquant que la viande conçue “in-vitro” pourrait être dans nos assiettes dès la fin de l’année. Pourquoi ne pas le faire avec de la viande humaine demande-t-il donc ? Cela serait un cas intéressant de “moralité versus “réaction dégoûtée” insiste-t-il.

Tissue culture “clean meat” already in 2018? I’ve long been looking forward to this. https://t.co/p41NR3NEZn What if human meat is grown? Could we overcome our taboo against cannibalism? An interesting test case for consequentialist morality versus “yuck reaction” absolutism.

De son point de vue, la viande humaine conçue en laboratoire permettrait de nourrir toute la planète sans avoir à tuer d’animaux. Mais surtout, parce que selon lui, cela nous aiderait à vaincre le tabou du cannibalisme. Autant dire que ses abonnés Twitter ne sont pas du tout convaincus par la proposition. Pour certains, c’est l’objectif qui n’est pas clair, il serait ainsi plus simple de se priver de viande.

Mais surtout, c’est l’aspect tabou qui pose problème. Comme cette internaute qui lui explique que les tabous ne sont généralement pas des choses que l’on veut dépasser pour des raisons morales et éthiques.

— three tinier Strumpets in a trenchcoat (@strumpetchan) March 3, 2018

Dawkins. My pal. My buddy. Taboos are generally things we do NOT want to get over for many ethical and moral reasons. But considering you pride intellect over ethics, I guess I'm not exactly surprised you crossed this bridge.

Un autre pointe les dangers. De la même façon que pour l’inceste, il y a des effets à long terme au cannibalisme.

The “yuck reaction” associated with cannibalism & incest have a far deeper purpose than a mere taboo avoidance.

We know incest is bad since there’s lots of evidence for offspring turning out w terrible conditions.

— Biruck Anmaw (@BiruckAnmaw) March 3, 2018