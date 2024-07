Une femme agresse le personnel soignant dans un hôpital à Marseille

Une patiente des urgences obstétricales de l'hôpital Nord de Marseille a agressé à coups de tête et de pied trois membres du personnel soignant.

Les soignants agressés ont été pris en charge par une cellule psychologique.

Quand la tension monte aux urgences obstétricales, l'incroyable courage des soignants brille malgré l'orage.

Une patiente, frustrée par l'attente, attaque violemment le personnel soignant de l'hôpital Nord de Marseille, laissant des soignants choqués et nécessitant une prise en charge psychologique. Une situation dramatique qui souligne les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé au quotidien.

Urgences obstétricales : quand la bienveillance des soignants est malmenée

Trois membres du personnel soignant des urgences obstétricales de l'hôpital Nord de Marseille ont été agressés par une patiente vendredi dernier, dans des circonstances choquantes. La patiente, âgée d'une quarantaine d'années et présentant un profil "un peu particulier", a manifesté une grande nervosité à son arrivée à l'hôpital.

Selon des témoins, la patiente a violemment agressé les soignants en leur assénant des coups de tête et de pied, et en utilisant même un balai qui se trouvait à proximité. Face à cette situation alarmante, la sécurité, les forces de l'ordre et le conjoint de la patiente ont dû intervenir rapidement pour contenir la situation. Rapporte BFM Marseille Provence.

La violence de l'agression a nécessité une prise en charge immédiate des soignants par une cellule psychologique, pour les aider à faire face à cet épisode traumatisant. La patiente enceinte a quant à elle été transférée dans un autre service pour la suite de sa prise en charge médicale.

Solidarité et résilience : quand l'attaque ne fait que renforcer notre engagement

Malgré le choc provoqué par l'agression, les professionnels de santé ont su maintenir la prise en charge des patients au sein du service. Les membres du personnel victimes de l'attaque ont bénéficié d'un soutien psychologique grâce à l'intervention d'une cellule spécialisée. Une rencontre est prévue entre les représentants syndicaux et la direction de l'établissement hospitalier le lundi 22 avril prochain.