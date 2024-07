Rappel de comté contaminé : risque accru de listériose

Rappel Conso lance une alerte concernant des comté contaminés.

Risque de présence de Listeria monocytogenes.

Rappel Conso lance une alerte concernant plusieurs références de Comté ayant un fort risque de contamination a Listeria monocytogenes.

Les autorités sanitaires ont ordonné aujourd'hui, 19 avril, le rappel de plusieurs lots de comté vendus sous les marques Entremont et Carrefour Extra. La raison ? La présence de listeria dans ces produits, qui peut entraîner une infection grave appelée listériose.

Rappel produit : plusieurs Comté concernés

Plusieurs références de comté sont concernées par ce rappel. Pour la marque Carrefour Extra, il s'agit du sachet de 120 grammes de comté AOP au lait cru râpé, vendu entre le 9 février et le 8 avril 2024. Le numéro de lot à vérifier est le 744040804.

#RappelProduit COMTE ENTREMONT TRANCHE 120g - ENTREMONT Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : LISTERIA monocytogeneshttps://t.co/vfNnqOVjc7 pic.twitter.com/8mLe9wK9BR — RappelConso (@RappelConso) April 19, 2024

Pour Entremont, ce sont des sachets de 70 grammes de comté râpé, vendus aux mêmes dates. Les numéros de lots concernés sont 7440408-05 et 7440408-06. De plus, des morceaux de comté de Carrefour Extra et Entremont sont aussi rappelés. Les numéros de lots à vérifier sont : 3B9013B2, 3C9053C2, 3D9043D2, 3E9043E2, 3F9033F2, 3G9013G2 et 7440408-02 ; 7440408-03.

#RappelProduit COMTE RAPE ENTREMONT 2X70G - ENTREMONT Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : LISTERIA monocytogeneshttps://t.co/SDqt8eU9iC pic.twitter.com/PJ3Bm4yxg9 — RappelConso (@RappelConso) April 19, 2024

La campagne de rappel pour Carrefour Extra est en cours jusqu'au 6 mai, et pour Entremont, elle prend fin le 23 avril.

Consignes pour les consommateurs

Il est demandé aux consommateurs en possession de ces produits de "ne plus consommer" et de "détruire" ces derniers. Rappel Conso assure que les acheteurs des lots concernés seront remboursés. Il est donc crucial de vérifier les numéros de lots et de suivre les recommandations pour éviter tout risque de contamination.