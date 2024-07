Un décret paru au Journal officiel a durci les conditions d'accès aux aides familiales et du minimum vieillesse.

Ce durcissement des conditions d'accès aux prestations sociales fait partie d'un vaste plan de lutte contre la fraude sociale.

La CAF renforce ses conditions d'accès aux aides sociales pour bénéficier des prestations familiales et du minimum vieillesse.

Le durcissement des conditions d'accès aux aides sociales en France, à partir de 2025, un séjour plus long sera exigé pour bénéficier des prestations familiales et du minimum vieillesse. Une mesure annoncée dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, afin d'assurer une meilleure redistribution des ressources.

Aides sociales : résidence obligatoire de neuf mois dès 2025

Les conditions pour bénéficier des aides sociales en France vont être durcies à partir de 2025, avec la nécessité de résider dans le pays pendant au moins neuf mois sur une année civile. C'est ce qu'a officialisé un décret paru récemment au Journal officiel, mettant en œuvre les mesures annoncées par le gouvernement.

Dorénavant, pour toucher des « prestations familiales », telles que les allocations familiales et la prime à la naissance, il sera impératif d'avoir passé neuf mois en France au cours de l'année de versement. Cette exigence s'applique également au minimum vieillesse, informant ainsi la lutte contre la fraude sociale.

Ce durcissement des règles vise à garantir une meilleure gestion des aides sociales et à lutter contre les abus potentiels, tout en assurant une plus grande transparence dans l'octroi de ces prestations cruciales pour de nombreuses familles et personnes âgées.

Neuf mois de résidence exigés pour bénéficier des allocations

Gabriel Attal, ancien ministre des Comptes publics, avait déclaré lors d'une interview sur Europe 1 : « Je souhaite qu'on relève la condition de résidence sur l'année. On passe tout à neuf mois pour bénéficier des allocations sociales ». Cette durée de neuf mois correspond à celle exigée pour bénéficier du RSA, tandis que pour les APL, elle est de huit mois.

Certaines aides sociales, telles que la Protection universelle maladie (Puma), ne seront pas soumises à ce durcissement des conditions d'accès. Cette mesure vise à renforcer la gestion des aides sociales et à garantir une utilisation transparente et équitable de ces prestations essentielles pour de nombreux ménages en France.