Comment voyager gratuitement en Europe par train ?

Concours annuel DiscoverEU offrant 35'500 pass Interrail aux jeunes Européens

Conditions pour participer individuellement ou en groupe de cinq personnes maximum

Partez à la découverte de l'Europe en train avec le concours DiscoverEU et devenez ambassadeur de cette incroyable aventure ferroviaire.

Le concours DiscoverEU, initié par la Commission européenne, propose de faire parcourir le continent à 35'500 chanceux détenteurs de pass Interrail. Pour les jeunes nés entre le 1re juillet 2005 et le 30 juin 2006 résidant dans des pays membres de l'UE ou associés au programme Erasmus+, l'aventure est à portée de clic. Une occasion à ne pas manquer pour vivre l'Europe autrement.

DiscoverEU : bientôt les candidatures clôturées

Prêt à embarquer pour une aventure ferroviaire inoubliable à travers l'Europe ? Le concours DiscoverEU offre à 35'500 jeunes Européens la chance de se voir offrir des pass Interrail pour découvrir le Vieux Continent. Avec une date limite de participation fixée au 30 avril avant 12 h, ce programme de la Commission européenne vise à permettre aux jeunes nés entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 de s'immerger dans les richesses culturelles et paysagères de l'Europe.

Le programme #DiscoverEU est de retour !🇪🇺 ➡️Tu viens d’avoir 18 ans ?

➡️Tu as la nationalité d'un État membre de l’UE ?

➡️Tu veux sillonner l'Europe en train ? 🏆 Tente de gagner un pass #Interrail 🚅🗺️ Candidate vite sur https://t.co/OhrJ4jAni6 avant le 30 avril, 12h !⌛️ pic.twitter.com/3L1yiVHIwG — Christophe GRUDLER (@GrudlerCh) April 17, 2024

Depuis son lancement en 2018, DiscoverEU a déjà permis à plus de 200'000 jeunes de parcourir les routes du continent. Jusqu'à 5000 heureux élus en France auront la possibilité de recevoir ce précieux sésame ferroviaire, offrant ainsi une expérience enrichissante aux jeunes voyageurs en devenir.

Ne manquez pas l'opportunité de devenir l'un des ambassadeurs de DiscoverEU et de partager vos escapades sous le hashtag #DiscoverEU. Une aventure à ne pas manquer pour explorer l'Europe de manière unique et immersive. Rapporte Le Figaro

Comment pouvoir bénéficier de ce voyage gratuit ?

La Commission européenne propose 35'500 pass Interrail aux jeunes pour découvrir les pays européens : Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie. Les candidatures, individuelles ou en groupe de cinq personnes maximum, prendront bientôt fin.

Le processus de sélection comprend un quiz sur l'UE et ses programmes jeunesse, ainsi que des informations sur le projet de voyage. Les candidats retenus pourront voyager entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025 à bord des trains et des ferries de 33 pays européens pendant 1 à 30 jours. « Les participants deviennent automatiquement ambassadeurs de DiscoverEU, invités à partager leurs expériences avec le hashtag #DiscoverEU », précise le Portail de la jeunesse de l'Union européenne.