Les Lyrides : l'une des plus anciennes pluies d'étoiles filantes observées ce soir en France

La pluie d'étoiles filantes Lyrides atteindra son pic d'intensité ce soir, 21 avril.

Il sera possible d'observer ses météores si le temps est clair en France dans certaines régions seulement.

La magie du ciel étoilé avec la pluie d'étoiles filantes des Lyrides c'est aujourd'hui et ce soir qu'il faudra les observer. Toutefois, pas toutes les régions françaises pourront profiter de ce spectacle.

Les Lyrides annoncent leur grand spectacle céleste pour cette nuit exceptionnelle. Rendez-vous incontournable des passionnés d'astronomie, cette pluie d'étoiles filantes, parmi les plus anciennes et les plus éblouissantes de l'année. Elle pourra être observée de France, au grand bonheur de certaines régions.

Pluie d'étoiles filantes des Lyrides : un spectacle céleste millénaire à ne pas manquer

La pluie d'étoiles filantes des Lyrides, observée depuis 2700 ans, atteindra son pic d'intensité dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril et du 22 au 23 avril. Rapporte Le Figaro

Selon la Nasa, jusqu'à 18 météores par heure pourront être observés lors de cet événement annuel. Réputées comme l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, les Lyrides sont également parmi les plus anciennes connues, remontant à -687 avant Jésus-Christ selon les écrits chinois.

Chaque année, en avril, la Terre croise l'amas d'étoiles filantes des Lyrides, issu de la comète C/1861 G1 Tatcher. Lors de son passage tous les 415 ans, cette comète laisse des débris qui entrent en collision avec notre atmosphère et s'embrasent, offrant un spectacle saisissant. Connu pour ses météores rapides et brillants, cet événement n'est peut-être pas aussi abondant que les Perséides en août, mais peut surprendre les observateurs avec jusqu'à 100 météores observés par heure.

Chasse aux étoiles filantes : les Lyrides illuminent le ciel, mais attention à la pleine Lune

Pour apprécier pleinement le spectacle des Lyrides, il est recommandé de s'éloigner des zones urbaines et de la pollution lumineuse. Les observateurs privilégiés seront ceux situés en milieu rural, loin des lumières des grandes villes. Il faudra regarder vers le nord-est, en direction de la constellation de la Lyre, dans la nuit du 22 au 23 avril. Pas besoin de télescope, les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu, à condition que le ciel soit suffisamment dégagé.

Pour repérer le radiant, point d'origine des Lyrides, il suffit de chercher la constellation de la Lyre, près de l'étoile Vega, l'une des plus brillantes du ciel. Des applications sur smartphone peuvent aider à identifier les étoiles en pointant simplement l'appareil vers le ciel. La Nasa conseille de regarder les Lyrides loin de leur radiant pour les voir apparaître plus longues et plus spectaculaires.

Les observateurs situés dans la moitié nord de la France auront de bonnes chances d'admirer ce phénomène, grâce aux conditions anticycloniques qui devraient dégager le ciel. En revanche, les résidents du sud de la France risquent d'être déçus, car un complexe dépressionnaire en mer Méditerranée apportera des nuages et de la pluie.

« Malheureusement, la présence de la pleine Lune le 24 avril risque de limiter la visibilité du phénomène. En effet, elle sera en phase gibbeuse croissante juste avant, ajoutant de la luminosité au ciel nocturne ». Rapporte le magazine scientifique Sciences et Avenir