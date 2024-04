Ces métiers qui vous garantissent un job en France en 2024

En 2024, les intentions d’embauche fléchissent, mais restent élevés en France

Dans une étude publiée ce mercredi, 24 avril, France Travail dévoile les métiers qui garantissent un job en 2024

En France, les intentions d'embauche des employeurs pour 2024 fléchissent par rapport aux années précédentes. Mais le niveau des intentions de recrutement reste à un « très haut niveau », notamment pour certains métiers.

Selon la nouvelle édition de l’enquête « besoins en main-d’œuvre » de France Travail (ex-Pôle emploi), publiée ce mercredi 24 avril, les entreprises françaises comptent réaliser près de 2,8 millions de recrutements sur l’ensemble de l’année 2024. Soit une baisse de 8,5 % par rapport à 2023. « Mais le niveau reste historiquement élevé » souligne Stéphane Ducatez, directeur général adjoint en charge du réseau de France Travail, en conférence de presse.

L’enquête de France Travail fait état de 257'000 intentions d'embauche en moins par rapport à 2023 (-8,5 %), avec 61 % d'intentions d'embauche en emploi durable (-11 %). Environ 28,2 % des entreprises envisagent d'embaucher cette année, contre 31 % en 2023, et sept projets sur dix sont portés par des établissements de petite taille (moins de 50 salariés).

Voici les métiers qui recrutent massivement en 2024

Parmi les métiers les plus recherchés par les employeurs figurent, sans surprise, les métiers de l'hôtellerie-restauration (serveurs, cuisiniers...), les métiers de l'agriculture ou encore les métiers de l'aide à la personne et du soin. Et pour 20 métiers bien précis, les difficultés de recrutement pour cette année sont nettement supérieures à la moyenne nationale, selon les résultats de l’étude cités par nos confrères de Capital.

C’est le métier de carrossier automobile qui arrive en tête avec un taux de difficulté de recrutement anticipé de 85,8 % malgré des intentions d’embauche élevées (8 000). Parmi les métiers les plus touchés par ces difficultés se trouvent aussi des métiers de la construction (couvreurs, charpentiers...), ouvrier qualifié en menuiserie et en agencement du BTP et celui d’employé et de technicien commercial de la banque.

Les métiers dans l'industrie (soudeurs par exemple), ou encore des métiers en lien avec la santé (pharmaciens, médecins), sont également concernés par les difficultés de recrutement en 2024. Parmi les motifs des difficultés de recrutement anticipées, les employeurs citent d'abord le nombre insuffisant de candidats (85 %), devant l’inadéquation entre le profil des candidats et le poste proposé (76 %), les conditions de travail dans l’entreprise (36 %) et son déficit d’image (24 %).