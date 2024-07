Alerte Rappel Conso : des fromages de chèvre rappelés dans toute la France

Des formages de chèvre vendus dans plusieurs enseignes de grande distribution rappelés dans toute la France

En cause ? La présence de la listeria, l’agent responsable de la listériose

Vous avez acheté récemment du fromage de chèvre en supermarché ? Attention, car plusieurs lots sont actuellement rappelés dans toute la France en raison de la présence de la bactérie Listeria.

Une alerte a été émise ce mardi 23 avril par Rappel Conso, concernant du fromage de chèvre au lait cru. Disponible sous diverses formes, ce produit est vendu dans les enseignes U, mais aussi les magasins Leclerc, Intermarché, Casino shop, Carrefour, Proxi et Sherpa. Le site gouvernemental incite à la prudence en raison de la présence dangereuse de la bactérie listeria.

Rappel produit : plusieurs types de formage de chèvre concernés

Les fromages rappelés sont de la marque Fromagerie Blanc. Le rappel concerne plusieurs types de fromages de chèvres. Pour les fromages lactiques, il s’agit de Palet, Sauvaget, Fusette, Ste Maure, Crottin, Bûchette, Pavé, Roue, Tricorne, Pyramide, Pictou, Arc, Fleure du Japon, Chabis, Cabris, Tour et Coeur. Pour les fromages lactiques frais, cela concerne Palet Frais, Crottin Frais Gâtinais et Gâtinais coupe.

Commercialisés entre le 4 et le 9 avril, ces fromages se trouvent plutôt au rayon à la coupe. Ils sont conditionnés dans des caisses ou des barquettes en bois, sous atmosphère modifiée. Il faut donc se rapprocher du point de vente pour savoir si le produit est concerné par le rappel.

Les lots de formage de chèvre concernés par la contamination à la listeria sont :

Lot fromage lactique affinée du lot 60 à 96 : date de durabilité minimale entre le 29/04/2024 et le 04/06/2024

Lot fromage lactique frais du lot 60 à 96 : date limite de consommation entre le 29/04/2024 et le 04/06/2024

Lot fromage croûte fleurie lot 60 à 96 : date de durabilité minimale entre le 29/04/2024 et le 04/06/2024

La marque de salubrité est FR 79.202.024 CE.

Que faire si vous avez acheté un de ces formages de chèvre ?

Ces fromages ne doivent plus être consommés, car la bactérie Listeria monocytogenes y a été détectée, responsable de la listériose. Rappel Conso invite les personnes qui ont consommé les produits cités en haut et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de courbatures, à consulter leur médecin.

La listériose est une maladie qui peut être grave et son délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Les personnes qui auraient consommé ce produit sont donc invitées à ne plus le consommer. Vous devez donc détruire le produit ou bien le ramener au point de vente et demander à être remboursé. Un numéro de contact est mis en place : 05 49 95 71 12.