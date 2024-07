Qui sont ces étrangers qui achètent de l'immobilier à Paris ?

Les acheteurs étrangers non résidents sont attirés par les quartiers centraux de Paris.

La diversité des nationalités investissant dans l'immobilier parisien est en augmentation.

Il semblerait que Paris soit la capitale qui séduit les acheteurs du monde entier. Diverses nationalités convergent vers la Ville Lumière pour pouvoir s'offrir une seconde résidence.

Paris, la capitale de l'immobilier prisée par les acheteurs étrangers de diverses nationalités, même si l'une d'entre elles sort du lot. Ces investisseurs affichent un intérêt croissant pour les quartiers centraux de la ville lumière, faisant de Paris un marché incontournable et cosmopolite.

Les Américains à l'assaut de Paris : l'attrait intemporel pour la Ville Lumière

Paris continue d'attirer les acheteurs étrangers, en particulier les Américains. Selon les récentes données des Notaires du Grand Paris, plus de deux tiers (68 %) des acquéreurs étrangers non-résidents ont choisi la capitale pour leur investissement immobilier en Île-de-France en 2023.

Élodie Frémont, porte-parole des notaires franciliens, souligne que les Américains se distinguent particulièrement cette année, représentant 25 % des acheteurs d'appartements anciens à Paris. Avec un budget médian de 715'000 euros pour environ 60 m², ils préfèrent les quartiers centraux de la capitale, ce qui contribue à la hausse des prix observée dans des quartiers comme Notre-Dame, Arsenal et la Madeleine.

L'attrait des Américains pour Paris ne fait que croître, leur permettant de réaliser des investissements considérés comme « un bon investissement » selon Richard Tzipine, directeur général du réseau d'agences de luxe Barnes. Les quartiers les plus prisés par les Américains comprennent les Iᵉʳ, IIIe, IVe et VIe arrondissements, où ils retrouvent ce charme parisien qui les fascine.

Paris, le carrefour des investisseurs étrangers

Ces investisseurs, généralement aisés et peu sensibles à la conjoncture, n'hésitent pas à acheter cash, sans recourir à un crédit en France. Avec un dollar fort et une inflation plus élevée outre-Atlantique, la France devient une destination attrayante pour ces acheteurs.

Les transactions se font parfois de manière expéditive, comme en témoigne le récit d'un agent immobilier ayant conclu une vente avec un Américain après une simple visite virtuelle. La confiance dans la stabilité financière de la France et la perception d'un bon investissement motivent ces acheteurs étrangers, malgré une légère baisse des prix à Paris.

Outre les Américains, d'autres nationalités telles que les Libanais, les Italiens et les Allemands investissent également dans la capitale.

Ludovic Brabant, directeur commercial du réseau Varenne, souligne l'impact du Brexit sur l'attrait de Paris pour les investisseurs étrangers : « Le Brexit a aussi permis à la place de Paris de retrouver de sa superbe. La capitale rassure pour sa stabilité politique et monétaire face à Londres ».