Pas de bureau de poste près de chez vous : Le camion de retour dans ces régions

La Poste lance des bureaux de poste itinérants en zone rurale, et cela, dans plusieurs départements.

Ces bureaux itinérants offriront des services postaux, de téléphonie, d'Internet, bancaires et de livraison de repas.

La Poste fait revivre l'esprit vintage avec ses camions jaunes itinérants afin de mieux desservir les zones rurales dans plusieurs départements.

La Poste révolutionne sa présence en zone rurale avec le lancement d'une expérimentation inédite, des bureaux de poste itinérants à bord de cinq camions jaunes. Cette initiative vise à dynamiser les services postaux dans des régions isolées de l'Orne, la Creuse, le Gers, le Jura et la Haute-Marne. Offrant une palette de services allant de la distribution de colis à la téléphonie, en passant par les opérations bancaires. Un concept novateur à suivre de près pour les habitants des 40 communes ciblées.

Des camions jaunes réinventent la proximité postale en zone rurale

La Poste lance une initiative innovante en zone rurale en mettant en place des bureaux de poste itinérants dans cinq départements français. Cinq camions jaunes vont parcourir l'Orne, la Creuse, le Gers, le Jura et la Haute-Marne pour offrir des services postaux aux habitants des territoires isolés.

Cette nouvelle approche vise à "dynamiser la présence de La Poste au cœur des zones rurales" en renouant avec une tradition ancienne de l'entreprise. En effet, dans les années 1960-70, un fourgon jaune de La Poste - le HY jaune de Citroën - allait à la rencontre des Français sur leurs lieux de travail ou pendant leurs vacances, à la plage ou au camping.

L'expérimentation a débuté ce vendredi 19 avril à Champosoult (Orne) et sera pleinement opérationnelle dès mardi 23 avril dans trois départements, à savoir l'Orne, la Creuse et la Haute-Marne. Elle se déploiera ensuite le samedi 27 avril dans le Gers et le Jura. Cette initiative souligne l'engagement de La Poste à apporter des solutions adaptées aux besoins des populations des zones rurales. Souligne le communiqué transmis à l'AFP.

La Poste révolutionne la livraison et les services en lançant ses camions jaunes itinérants

La Poste lance une expérimentation innovante en déployant cinq camions jaunes Renault Trucks Masters pour une durée d'un an. Cette initiative vise à toucher 13'000 habitants répartis dans 40 communes, avec un budget d'un million d'euros révélé par Nathalie Collin à Ouest-France.

Ces bureaux itinérants offriront une gamme de services allant de l'affranchissement de lettres et colis à la souscription de services seniors, en passant par l'accès aux offres de téléphonie, Internet et même les opérations bancaires pour les clients de la banque Postale. Les usagers pourront également prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Seul le retrait d'espèces ne sera pas possible, à l'exception du camion circulant dans la Creuse.

La directrice générale adjointe de La Poste a souligné que la livraison de repas pourrait devenir la première activité de l'entreprise dans les 10 prochaines années. Elle a également expliqué que malgré la complexité et les coûts liés à l'installation de distributeurs de billets dans les camions, un test sera réalisé dans le camion de la Creuse. Ce test supplémentaire nécessitera la présence de deux postiers pour des raisons de sécurité, ce qui renchérit le coût de l'opération.