Offre flash : Des billets TER aller-retour à 5 € dans le Pays de la Loire

Pour célébrer la journée de la Terre, le TER, du département de la Loire, met en ligne une offre promotionnelle inratable.

Des billets de train à 5 € aujourd'hui seulement dans la région.

Pour la Journée de la Terre, des trajets à petit prix pour les Ligériens dans le département de la Loire.

Ce lundi 22 avril 2024, c'est la Journée de la Terre, une occasion spéciale pour sensibiliser à la protection de notre environnement. Pour marquer cet événement, SNCF Voyageurs TER Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire lancent une initiative spéciale : des billets aller-retour Aléop en TER à seulement 5 €.

TER pays de la Loire : des trajets accessibles à tous

Cette offre exceptionnelle est valable pour tous les trajets au départ et à destination de toutes les gares et arrêts des Pays de la Loire, y compris les gares en limite de tarification régionale. C'est une belle opportunité pour les Ligériens de voyager à moindre coût et de laisser leur voiture au garage pour une journée, contribuant ainsi à la réduction de leur empreinte carbone.

Cette initiative ne se limite pas à offrir des trajets à petit prix, elle vise aussi à sensibiliser à l'importance du transport en commun pour la protection de l'environnement. SNCF Voyageurs et la Région rappellent que prendre le TER est une action écologique : un voyageur en TER émet huit fois moins de gaz à effet de serre que s'il était seul en voiture.

L'offre n'est valable qu'aujourd'hui, il faudra donc vite en profiter.