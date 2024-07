Face à la catastrophe des scolytes, le gouvernement dévoile son plan de sauvetage forestier

Le gouvernement met en place un plan national « scolytes et bois de crise ».

Des mesures sont prévues pour aider les forestiers touchés par ce fléau.

Des mesures innovantes pour lutter contre les ravages des scolytes et protéger nos forêts : le plan national « scolytes et bois de crise » est en marche.

Sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, un plan national « scolytes et bois de crise » vise à prévenir les ravages causés par cet insecte destructeur dans les forêts du Grand Est. Une initiative ambitieuse dans le combat contre le changement climatique, qui souligne l'urgence de repenser nos pratiques afin de garantir la pérennité de nos massifs forestiers.

Scolytes en folie : le gouvernement riposte avec un plan inédit pour sauver les forêts

Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a dévoilé un ambitieux plan national baptisé « scolytes et bois de crise » lors de son déplacement dans les Vosges le lundi 15 avril. Ce programme vise à trouver des solutions innovantes pour mieux valoriser les bois touchés par les scolytes, ces petits insectes destructeurs qui sévissent dans les forêts du Grand Est. Face au contexte du changement climatique, le gouvernement entend agir de manière proactive pour anticiper les crises forestières et protéger l'écosystème fragile des forêts françaises.

« Dans le contexte du changement climatique, les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble de la filière forêt-bois, ne peuvent plus se contenter d'agir en réaction aux crises successives en forêt, comme nous l'avons fait jusqu'à présent », a déclaré Marc Fesneau, sur la chaîne BFM TV.

Le phénomène de propagation des scolytes, favorisé par le réchauffement climatique, est particulièrement alarmant dans les forêts de résineux de l'est de la France. La mort rapide des arbres infectés compromet la qualité du bois, entraînant des conséquences néfastes pour le secteur de la construction. Depuis 2018, environ 37 millions de mètres cubes de bois ont été touchés, affectant près d'un cinquième des forêts de résineux de la région nord-est.

Bois de crise : le gouvernement se mobilise pour une gestion durable des forêts face à l'invasion des scolytes

Pour soutenir les forestiers dans cette lutte contre les scolytes, le gouvernement met en place des mesures concrètes. En identifiant précocement les arbres infectés et en les abattant au bon moment, il est possible de valoriser le bois pour la construction. De plus, une dérogation temporaire permettra d'utiliser les bois résineux touchés pour alimenter les centrales biomasse, offrant ainsi un débouché alternatif pour les produits sinistrés.

Afin de renforcer la prévention contre les scolytes, le gouvernement apportera un soutien financier aux forestiers pour l'acquisition de kits d'écorçage, essentiels pour éliminer les insectes avant qu'ils n'endommagent d'autres arbres sains. Parmi les autres initiatives annoncées, une aide spécifique sera dédiée aux propriétaires forestiers touchés pour la replantation des zones dévastées, témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de la préservation des ressources forestières de la France.