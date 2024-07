Ecosia lance enfin son navigateur web écologique

Ecosia a lancé son propre navigateur internet dans le but d'accroître sa présence en ligne et d'atteindre davantage d'utilisateurs.

Le navigateur est basé sur Chromium et inclut un programme d'achat d'affiliation pour générer des revenus.

Naviguer sur internet tout en plantant des arbres ? C'est ce qu'à fait Ecosia, aujourd'hui le moteur de recherche élargit ses options et met en ligne son tout nouveau navigateur, alliant performance et engagement écologique.

Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable, élargit son empreinte en ligne en lançant son propre navigateur multiplateforme. Fondé sur Chromium, ce navigateur intègre un programme d'achat d'affiliation pour soutenir la reforestation. Avec plus de 200 millions d'arbres plantés à ce jour, Ecosia s'engage pour un web plus durable.

Ecosia révolutionne la navigation en ligne avec son nouveau navigateur éthique et engagé

Ecosia, connu initialement pour son moteur de recherche éthique, vient de dévoiler le lancement de son propre navigateur internet. Cette initiative vise à renforcer sa présence en ligne et à toucher un public plus large. Le navigateur, basé sur Chromium, permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités de navigation multiplateforme.

Michael Metcalf, directeur des produits chez Ecosia, a expliqué dans une interview pour TechCrunch que la création du navigateur vise à accompagner les utilisateurs là où ils sont et à étendre l'influence de l'entreprise de manière durable. En plus du navigateur, Ecosia a également lancé un programme d'achat d'affiliation, permettant aux utilisateurs de bénéficier de liens affiliés vers des sites d'achat comme Amazon, eBay et Decathlon.

Basée en Allemagne, Ecosia reverse une grande partie de ses revenus à des associations engagées dans des programmes de reforestation. Cette approche unique de génération de bénéfices et de responsabilité sociale fait d'Ecosia un acteur innovant dans le domaine de la technologie durable.

Ecosia lance son nouveau navigateur écolo et récolte les fruits de sa reforestation : une success story numérique

Le lancement de son nouveau navigateur disponible sur les plateformes Windows, Mac, iOS et Android. Basé sur Chromium, le navigateur offre une interface familière aux utilisateurs, afin d'attirer un large public. Cette similarité avec d'autres navigateurs populaires vise à rendre la transition vers Ecosia plus facile pour les utilisateurs.

Fondée en 2009, l'entreprise a récemment célébré la plantation de plus de 200 millions d'arbres sur plus de 95'000 sites à travers le monde. En février dernier, le moteur de recherche a généré plus de 2,7 millions d'euros, dépassant ainsi ses objectifs.