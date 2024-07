La taxe foncière bientôt divisée en 2, les locataires paieront leur part

En 2024, la taxe foncière connaîtra une hausse

L'UNPI, propose que les locataires participent également au paiement de cet impôt.

Pour faire de la justice fiscale une réalité, Sylvain Grataloup propose une idée audacieuse, faire participer les locataires au financement de la taxe foncière.

La proposition de faire payer une partie de la taxe foncière aux locataires, avancée par Sylvain Grataloup, président de l'UNPI, suscite le débat et appelle à un « rééquilibrage des choses ». Une remise en question des modalités de financement des services publics qui alimente la réflexion sur l'équité fiscale.

La taxe foncière : une réforme audacieuse pour une répartition équitable des charges fiscales

En 2024, la taxe foncière devrait subir une augmentation moyenne de 3,9 %, affectant les propriétaires et les usufruitiers. Mais une proposition audacieuse pourrait changer la donne, celle de faire participer également les locataires au paiement de cet impôt. C'est du moins ce que préconise Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), lors d'une récente interview sur Europe 1.

Selon lui, cette mesure pourrait permettre un « rééquilibrage des choses ». Il rappelle que la taxe d'habitation était traditionnellement payée par tous les occupants, propriétaires ou locataires. Aujourd'hui, la nécessité de financer des services essentiels tels que les nouvelles mobilités et les transports impose de trouver de nouvelles sources de revenus. Il est injuste de demander à une seule catégorie de contribuables de supporter ce fardeau financier, estime-t-il.

Toutefois, cette proposition ne fait pas l'unanimité et suscite des débats animés au sein de la société. Reste à voir si elle sera sérieusement considérée par les autorités et si elle pourrait être mise en place dans un avenir proche. La question de la répartition équitable des charges fiscales continue donc de diviser les opinions, tandis que les enjeux financiers et sociaux liés à la taxation foncière restent au cœur des préoccupations.

Une nouvelle ère de contribution équitable grâce à l'implication des locataires

Alors que la taxe foncière pourrait voir une augmentation moyenne de 3,9 % en 2024, Sylvain Grataloup, président de l'UNPI, propose une mesure audacieuse pour rééquilibrer la charge fiscale. Regrettant la suppression de la taxe d'habitation en janvier 2023, Grataloup prône un retour à plus de justice en faisant participer les locataires au paiement de la taxe foncière.

Selon lui, il s'agit d'un geste équitable, soulignant que les propriétaires bailleurs contribuent déjà à la vie de l'État en logeant des concitoyens et en entretenant un parc immobilier vieillissant. Cette proposition, loin de faire l'unanimité, questionne sur la répartition des charges fiscales et le rôle de chacun dans le financement des services publics.