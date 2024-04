Économie, politique, logement : voici tout ce qui change au 1er mai

Le début de changements importants concernant MaPrimeRénov', la déclaration de revenus et les élections européennes en France.

Les citoyens et ménages français devront se tenir informés et prendre les mesures nécessaires pour s'adapter.

Le mercredi 1ᵉʳ mai 2024 marquera le début d'une nouvelle ère de changements et d'opportunités pour les citoyens français, où la prise de décision éclairée et l'adaptabilité seront les clés de la réussite.

Le mercredi 1ᵉʳ mai 2024 marquera le début de plusieurs changements importants, notamment en ce qui concerne des sujets tels que MaPrimeRénov', la déclaration de revenus et les élections européennes. Ces évolutions auront un impact significatif sur les citoyens et les ménages français. Il est donc essentiel de se tenir informé et de prendre les mesures nécessaires pour s'adapter à ces nouveautés. Que ce soit pour bénéficier des aides financières disponibles, remplir sa déclaration fiscale ou exercer son droit de vote.

"MaPrimeRénov'" se réinvente pour accompagner et encourager la transition énergétique en France

À partir du 15 mai 2024, de nouvelles modalités d'accès sont mises en place, abolissant notamment l'obligation du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour certains travaux. Désormais, même les maisons classées F et G pourront bénéficier d'aides pour leur rénovation, dans le cadre de l'objectif ambitieux de réaliser 200'000 rénovations énergétiques globales en 2024.

Pour y parvenir, MaPrimeRénov' se focalise sur la décarbonation et la rénovation d'ampleur. Les aides à l'installation de pompes à chaleur air/eau et géothermiques seront augmentées de minimum 1000 € pour tous les ménages. Par ailleurs, les gestes d'isolation (isolation thermique par l'extérieur, remplacement des fenêtres simple vitrage par du double vitrage, etc.) continueront de bénéficier du même niveau d'aide qu'en 2023. Un nouveau souffle pour rénover et verdir le secteur du logement en France.

Période de déclaration des revenus pour l'année 2023

Les contribuables résidant dans les départements allant de 01 (Ain) à 19 (Corrèze) doivent soumettre leur déclaration avant le 23 mai 2024, tandis que ceux résidant dans les départements allant de 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ont jusqu'au 30 mai 2024. Enfin, pour les résidents des départements allant du 55 (Meuse) à 976 (Mayotte), la date limite est fixée au 6 juin 2024.

La déclaration en ligne est désormais obligatoire pour tous les foyers fiscaux, à l'exception de ceux qui ne disposent pas d'un accès à internet ou d'une résidence principale équipée. Pour ces cas particuliers, le formulaire papier peut être utilisé, avec une date limite de dépôt fixée au 21 mai 2024. Les déclarations pré-remplies par courrier seront envoyées ultérieurement, selon les informations fournies par le ministère des Finances.

Date limite pour s'inscrire sur les listes électorales 2024

Les Français et les ressortissants d'un État-membre de l'Union européenne résidant en France doivent impérativement s'inscrire pour pouvoir voter lors de cet événement démocratique majeur. L'inscription en ligne est possible jusqu'au 1er mai 2024, tandis que ceux qui préfèrent passer par leur mairie ont jusqu'au 3 mai 2024 pour le faire.

Le 9 juin 2024, les citoyens en âge de voter auront l'occasion de choisir les représentants de la France au Parlement européen. Pour participer à ce scrutin crucial, il est essentiel d'être inscrit sur les listes électorales. Cette démarche peut être effectuée en ligne via le téléservice proposé par service-public.fr ou en se rendant à la mairie de résidence avant la date limite mentionnée.

