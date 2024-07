Salaire décent : qu'est-ce que c'est et peut-il être généralisé ?

La notion de "salaire décent" est une quête subjective entre réalité économique et besoins individuels.

Alors que Michelin définit ses propres critères, les Français expriment des attentes différentes. Entre perceptions individuelles et réalités économiques, la question du revenu minimum vital fait débat.

Michelin définit le salaire décent : un pas vers une vie digne pour tous

Le président de Michelin, Florent Menegaux, a récemment tenté de définir ce qu'il considère comme un "salaire décent". Selon lui, il s'agit d'un montant minimum permettant de subvenir aux besoins essentiels, notamment le logement, la nourriture, les transports, les soins de santé, l'éducation des enfants, l'acquisition de biens de consommation et la constitution d'une épargne de précaution. Rapporte BFM TV

Plus concrètement, il estime qu'un "salaire décent" correspondrait à deux fois le Smic à Paris et à + 20 % du Smic à Clermont-Ferrand. Ainsi, Michelin affirme que le montant du "salaire décent" versé par l'entreprise s'élève à 39'638 euros par an à Paris et 25'356 euros à Clermont-Ferrand, où se trouve le siège du groupe. Ces chiffres se traduisent approximativement par un salaire net mensuel avant impôts de 2580 euros à Paris et de 1648 euros à Clermont-Ferrand, pour un salaire brut équivalent au Smic, soit 21'203 euros.

Cependant, il reste à savoir si ce montant correspond à la perception des Français d'un revenu minimal nécessaire pour vivre décemment. Une enquête menée par la Drees interroge chaque année les Français sur leur perception de la pauvreté, notamment en abordant la question du "salaire décent".

La question du salaire minimum : entre réalité économique et revendications sociales

Toujours d'après une étude de la Drees publiée en juillet dernier, le montant minimum jugé nécessaire pour vivre mensuellement par les Français est de 1983 euros net, en forte hausse par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est liée à l'impact de l'inflation récente, plaçant ce salaire "pour vivre" à près de 42 % au-dessus du Smic actuel d'environ 1400 euros net.

Cependant, les avis varient selon les catégories sociales et les régions. À Paris, les répondants estiment qu'un salaire minimum nécessaire se situe à 2373 euros net par mois, en dessous du "salaire décent" pratiqué par Michelin dans la capitale à hauteur de 2580 euros. Pour les villes de plus de 100'000 habitants, tel que Clermont-Ferrand, le salaire "vital" jugé par les Français se chiffre à 1994 euros net, dépassant la rémunération offerte par Michelin aux salariés clermontois, ne dépassant pas 1700 euros.

L'économiste Jean-Marc Daniel remet en question la notion de "salaire décent", soulignant que des règles économiques objectives comme la productivité marginale du salarié et les négociations employeur-salarié devraient régir les salaires. Pour lui, la distribution de revenus excessivement élevés peut impacter la compétitivité et l'emploi, comme en témoignent les suppressions de postes récentes chez Michelin.

Le vice-président du Cercle des économistes, Christian de Boissieu, prévient également des dangers de relever trop brusquement le Smic, risquant de détruire des emplois et de nuire aux salariés eux-mêmes. Ainsi, l'entreprise Michelin a annoncé la fermeture de plusieurs sites en Allemagne et aux États-Unis afin de préserver sa compétitivité, entraînant la suppression de postes dans le cadre de son plan de restructuration.

Le PDG de Michelin se veut pragmatique sur la question, affirmant que chaque site industriel doit s'adapter en fonction de son environnement économique, insistant sur la nécessité d'être réaliste malgré la politique sociale du groupe. En France, 451 postes sont prévus à être supprimés par Michelin en 2023.