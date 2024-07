La France confrontée à un froid exceptionnel jusqu'à fin avril

Un anticyclone à l'ouest de l'Europe et une dépression à l'est ont entraîné une chute du mercure en France, avec des risques de gel jusqu'à la fin avril.

Les températures exceptionnellement douces en début avril ont fait bourgeonner les vergers en avance.

Les cultures françaises tremblent devant le risque de gel, l'équilibre entre douceur printanière et désastre hivernal.

La France confrontée au risque de gel jusqu'à fin avril. Les agriculteurs redoutent une perte totale de récolte, alors que les vergers sont en avance suite à un début de mois exceptionnellement doux. Les vignerons se préparent avec des mesures anti-gel, tandis que l'Europe centrale est également sous haute surveillance. Le doux hiver perturbe les cycles végétaux et le gel menace les cultures.

Froid glacial : les cultures françaises en péril

Une vague de froid s'abat sur la France jusqu'à la fin d'avril, suscitant des inquiétudes quant au risque de gel qui menace les cultures. Un anticyclone positionné à l'ouest de l'Europe et une dépression à l'est entraînent une chute des températures, affectant particulièrement les arboriculteurs et viticulteurs français. Rapporte Ouest-France

Le météorologue Yann Amice a mis en garde contre cette situation qui devrait perdurer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Les gelées pourraient causer des dégâts importants aux cultures, avec des températures maximales en dessous des normales saisonnières.

L'agroclimatologue Serge Zaka a souligné le risque de pertes totales de récoltes en cas de cumul de nuits de gel, un scénario redouté ces dernières années. Face à cette situation préoccupante, les agriculteurs sont en alerte et attentifs aux évolutions météorologiques qui pourraient avoir un impact sur leurs récoltes.

Les agriculteurs français aux premières lignes face à des températures records

Tandis que Météo France a enregistré des températures records lors du week-end des 12, 13 et 14 avril 2024, les vergers français ont vu leurs bourgeons éclore en avance. Cette situation inhabituelle pourrait avoir des conséquences dévastatrices alors que les agriculteurs se préparent à affronter une vague de froid soudaine.

Pour protéger leurs cultures, certains arbres fruitiers sont équipés de bougies antigel, une mesure préventive cruciale. Les vignerons de Gironde, quant à eux, se préparent à des jours difficiles en installant tours anti-gel, bougies et bottes de foin, prêts à intervenir en cas de besoin, même en pleine nuit.

Serge Zaka, Ingénieur agricole souligne que non seulement les récoltes françaises sont menacées, mais celles de toute l'Europe centrale subissent les effets de ce phénomène météorologique. Le réchauffement climatique semble jouer un rôle majeur dans ce scénario, avec une douceur hivernale précoce suivie de gelées tardives qui mettent en péril le développement des végétaux. Les années récentes sont marquées par cette tendance inquiétante, les records de chaleur devenant un défi majeur pour l'agriculture.

Face à ces enjeux, les agriculteurs doivent rester vigilants et prêts à réagir pour protéger leurs cultures du gel. La combinaison de conditions météorologiques extrêmes et d'un calendrier agricole décalé représente un défi complexe qui nécessite une anticipation et une préparation minutieuses.