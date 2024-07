Le Luxembourg à la recherche de travailleurs étrangers : voici les métiers recherchés

Le Luxembourg est la recherche de travailleurs étrangers dans plusieurs métiers en tension

Il y a de nombreuses offres d’emploi pour les travailleurs étrangers dans divers secteurs

Au Luxembourg, le salaire moyen peut atteindre jusqu’à 6 000 euros par mois

Pour combler son défit en matière de main-d’œuvre, le Luxembourg est à la recherche de travailleurs étrangers dans de nombreux secteurs. En plus du cadre de vie agréable, travailler au Luxembourg permet de bien gagner sa vie grâce à un salaire avantageux.

À l’instar de nombreux autres pays européens, le Luxembourg fait face à une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs. Actuellement, il fait face à un besoin important en matière de main-d’œuvre dans le secteur de la santé d’où le recours aux travailleurs étrangers. L’urgence est au personnel soignant, avec un manque important d'infirmiers et de psychologues au niveau des hôpitaux du pays. Les aides-soignants sont également recherchés, notamment les infirmiers et aides-soignants à domicile. Les infirmiers libéraux et aides-soignantes en puériculture ne sont pas en reste.

Le secteur des finances fait également face à un manque de main-d’œuvre, avec des postes à pourvoir en gestion de clientèle bancaire et en analyse de risques. Le secteur de l'informatique est aussi à la recherche de travailleurs étrangers, pour des métiers d'administration de systèmes d’information ou de développement informatique, rapporte Econostrum citant le Journal officiel du Grand-duché du Luxembourg.

Comptables, gestionnaires, ressources humaines….

Un autre secteur en quête de travailleurs est celui de la comptabilité. Les frontaliers peuvent envoyer leurs candidatures pour le poste de comptable, de gestionnaire de paie ou d'auditeur. Le poste de contrôleur de gestion est aussi à pouvoir. Le domaine des ressources humaines propose des postes de chargée de recrutement, gestionnaire des carrières, responsable du développement des ressources humaines et responsable formation en entreprise.

Le Luxembourg fait aussi face à un manque de travailleurs dans le secteur de l’industrie. Des postes sont disponibles pour les métiers d'installation et de maintenance d’équipements industriels et d’exploitation. Des responsables de ligne de production industrielle sont demandés, ainsi que des ingénieurs mécaniciens et des ingénieurs en structures métalliques de production. La liste complète des différents métiers recherchés par le Luxembourg est disponible sur le site de l'Adem.

Le salaire moyen peut atteindre 6000 euros

Au Luxembourg, en plus du cadre de vie agréable, le salaire est un sujet d’intérêt majeur pour les résidents et les travailleurs étrangers. Dans ce petit pays frontalier de la France, le salaire ne peut être inférieur à 2256,95 euros pour les non-qualifiés et de 2708,35 euros pour les qualifiés. Selon les chiffres de Statista, le salaire moyen d'un travailleur au Luxembourg atteindrait les 6000 euros par mois. Des chiffres qui renseignent sur le niveau de vie et des opportunités économiques disponibles au Luxembourg.