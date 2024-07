Toulouse paralysée aujourd'hui : comment éviter les bouchons ?

Circulation perturbée à Toulouse aujourd'hui, à partir de l'après-midi

Un week-end et une fin de vacances mouvementées pour les habitants de la ville Rose.

Ce dimanche 21 avril 2024, Toulouse se prépare à une journée mouvementée pour marquer la fin des vacances de Pâques. Deux événements majeurs sont au programme, susceptibles de perturber la circulation dans la Ville rose.

La ville Rose ne sera pas calme en ce dimanche 21 avril. À partir de 14 h, la ville connaitra un mouvement de foule sans précédent, apportant son lot de perturbations.

Des événements qui perturbent le trafic Toulousains

Toulouse sera le théâtre de deux événements majeurs ce dimanche. Tout d'abord, l'Olympique de Marseille affrontera le Toulouse Football Club (TFC) dans un match classé à risques par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Parallèlement, les opposants au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, connus sous le nom d'anti-A69, prévoient une manifestation.

Entre 1200 et 1500 manifestants, y compris des radicaux selon une source policière, sont attendus dans les rues de Toulouse à partir de 14 heures. Le point de départ de cette manifestation sera le haut des allées Jean-Jaurès. Les manifestants, à pied et à vélo, partiront également de l'Union vers midi pour converger vers ce point en début d'après-midi.

Le Comité toulousain contre l'A69 prévoit une manifestation de trois à quatre heures. Les manifestants descendront les allées Jean-Jaurès, passeront par François Verdier et le Grand Rond avant de se diriger vers le Palais de Justice pour rappeler que l'affaire est en cours de traitement depuis deux mois. En conséquence, le boulevard Lazare-Carnot, les allées Forain-François Verdier et Jules Guesde seront bouclés, rendant la circulation impossible dans ces zones.

Par ailleurs, le pont Pierre de Coubertin, reliant la rive droite à la rive gauche et menant au Stadium, sera fermé à partir de 16 heures en prévision du match entre le TFC et l'OM. Le pont sera inaccessible aux voitures et motos pendant trois heures avant le coup d'envoi. Les supporters devront donc anticiper leurs déplacements.

Comment se déplacer à Toulouse aujourd'hui ?

Face à ces perturbations, la Préfecture de la Haute-Garonne recommande l'utilisation des transports en commun. Tisséo offre des navettes gratuites entre le Stadium, dont l'arrêt est situé sur le pont de la Croix de Pierre, et l'Oncopole – Lise Enjalbert. De plus, le tramway T1 circulera normalement jusqu'à Croix de Pierre, dont l'arrêt se trouve à moins de dix minutes à pied du Stadium.