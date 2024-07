Lyon : cette ligne de métro à l’arrêt durant 4 jours

En raison de travaux, une ligne du métro lyonnais sera à l'arrêt durant quatre jours

Cette ligne du métro ne circulera pas entre le samedi 20 et le mardi 23 avril prochain

Durant ces jours de fermeture, des bus relais vont être mis en place, selon les TCL

Les usagers du métro à Lyon doivent prendre leurs dispositions pour ce week-end. Le métro B du réseau TCL à Lyon sera complètement à l'arrêt durant quatre jours, du samedi 20 au mardi 23 avril 2024 inclus. Les TCL doivent réaliser des travaux et des tests d'augmentation de la capacité et du confort des voyageurs.

La ligne B du métro lyonnais ne circulera pas sur l'ensemble du réseau entre samedi 20 et mardi 23 avril inclus, avertissent les Transports en commun lyonnais (TCL). Il ne s’agit pas d’incident technique, mais bien de fermeture programmée depuis longtemps. Des travaux et des tests « d’augmentation de la capacité et de confort voyageurs », attendue pour l’automne 2024, seront réalisés durant ces quatre jours, explique-t-on.

Des bus relais mis à disposition des voyageurs

Durant les quatre jours de fermeture de cette ligne de métro reliant Charpenne à Saint-Genis-Laval, des bus relais vont être mis à disposition des voyageurs "toutes les six à 15 minutes" de Gare Part-Dieu à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Cependant, deux stations (Stade de Gerland Le Lou et Gare d’Oullins) ne seront pas desservies par ces bus, précise TCL sur son site.

Pour rejoindre ces deux stations, TCL recommande, pour atteindre Stade de Gerland Le Lou, de descendre à l’arrêt du bus relais Debourg situé sur l’avenue Jean Jaurès près de la station de métro puis marcher 8 min. Quant à la gare d’Oullins, il est conseillé de descendre aux arrêts du bus relais à Orsel ou à Pont d’Oullins.

Afin de faciliter la circulation des usagers, les bus relais circuleront toutes les 6 à 15 minutes. Les premiers et derniers départs se feront comme ceci :

Samedi 20 avril

Premier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 4 h 52

Premier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 4 h 49

Dernier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 2 h 03

Dernier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 1 h 43

Dimanche 21 avril, lundi 22 avril, mardi 23 avril

Premier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 4 h 52

Premier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 4 h 49

Dernier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 0 h 21

Dernier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 0 h 04

Pour effectuer votre trajet entre Gare Part-Dieu et Charpennes, les TCL vous conseillent d’emprunter la ligne de tram T1 ou la ligne de bus C2.