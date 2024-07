Ryanair lance une vente flash exceptionnelle qui se termine bientôt.

La compagnie aérienne Ryanair lance une vente flash exceptionnelle avec des billets à partir de 12,99 euros, valables jusqu'à la fin du mois d'avril. Cette offre spéciale propose 500'000 billets à prix réduit, offrant ainsi une opportunité idéale pour planifier des escapades de dernière minute ou des vacances de Pâques tardives.

Les voyageurs pourront choisir parmi de nombreuses destinations au départ de différentes villes, telles que Londres, Bruxelles, Porto, Manchester, Dublin, Belfast, Copenhague, Milan, Vienne, Zagreb, Palerme et Catane, parmi d'autres. Cette nouvelle offre de Ryanair fait suite à une précédente opération similaire lancée en janvier, démontrant ainsi la volonté de la compagnie de proposer des tarifs attractifs à ses clients.

Initialement prévue pour se terminer le 19 avril, la vente flash a été prolongée jusqu'à aujourd'hui pour le plus grand plaisir des voyageurs en quête de bonnes affaires. Rendez-vous sur le site de Ryanair pour réserver vos billets avant la fin de cette offre exceptionnelle.

