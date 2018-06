Prizm, la pyramide connectée qui joue de la musique selon vos goûts

La start-up Prizm a décidé de s’attaquer à un dossier ambitieux pour mettre à l’honneur le contenu musical des web radios. Ces dernières sont des stations qui sont souvent créées à l’initiative de passionnés, de labels indépendants ou encore de DJs. Elles sont souvent surprenantes de créativité et proposent une programmation pointue et intéressante. Malheureusement, les auditeurs sont peu nombreux à profiter de ce contenu musical pourtant riche.

Une pyramide connectée intelligente

Aussi, la start-up vient de lancer Prizm. Cet objet se présente sous forme d’une pyramide connectée, et joue de la musique selon les goûts de l’utilisateur qui se trouve à sa proximité. On compte déjà plusieurs milliers d’utilisateurs qui sont surpris par les performances de cette petite pyramide. En effet, les tests sont satisfaisants et permettent de vérifier le bon fonctionnement de cette enceinte connectée et intelligente.

En effet, Prizm est basée sur un algorithme mis au point par des ingénieurs. Elle va se connecter à la web radio dont le contenu correspond aux goûts de l’utilisateur. En effet, la pyramide détecte le smartphone et accède aux préférences musicales grâce au Bluetooth. Puis, elle choisit toute seule la station la plus adaptée. Et ça fonctionne !

Une découverte innovante

C’est donc une toute nouvelle manière de découvrir et d’écouter de la musique. Le potentiel de découverte est infini, d’autant plus que l’utilisateur peut reprendre la main en quelques secondes afin d’écouter ce qu’il désire en toute autonomie. Ainsi, il est possible d’utiliser la pyramide Prizm comme une enceinte classique. Tout dépend donc de ce que l’utilisateur souhaite en faire !

Ce petit bijou de technologie est d’ores et déjà commercialisé. La pyramide Prizm coûte 99 euros, mais ensuite, la musique est entièrement gratuite ! C’est donc un achat intéressant pour ceux qui écoutent de la musique au quotidien et qui sont avides de nouveautés. Alors, qui la veut ?