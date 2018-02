Le “Son of Concorde” permettra de faire Londres – New York en 3 heures !

C’est une époque que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. En 2003, l’avion supersonique Concorde effectuait son dernier vol. Mais, le “Son of Concorde” (Le Fils du Concorde) pourrait bientôt le remplacer. Son financement a été approuvé par le gouvernement américain.

Premiers vols commerciaux en 2021

Et si vous pouviez bientôt aller de Londres à New York en moins de 3 heures ? C’est la promesse que font la NASA et l’entreprise d’aéronautique américaine Lockheed Martin avec le “Son of Concorde”. Il s’agit en effet d’un projet d’avion supersonique. Concrètement, cet appareil dont le nom officiel est «Quiet Supersonic Transport» («QueSST») pourra atteindre les 1.700 kilomètres/heure.

L’objectif est que cet appareil entre en circulation à partir de 2021 pour les premiers vols commerciaux. Au-delà de la vitesse, il s’appuiera sur un véritable point fort : le bruit. Ou plutôt sa très importante réduction. En effet, la NASA est parvenue à le réduire de 30%. Ainsi, vous n’aurez plus le droit à une explosion assourdissante en passant le mur du son. Cela avait considérablement limité l’usage du Concorde originel qui n’avait pas le droit de survoler les Etats-Unis par exemple. Si vous pensez déjà à réserver votre billet, une information supplémentaire est à prendre en compte. L’aller/retour devrait vous coûter environ 4.000 €.