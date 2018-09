US Open 2018 : Nadal finit par avoir raison de Thiem

Hier soir, Rafael Nadal et Dominic Thiem ont produit un bijou de tennis. Dès l’entame du match l’Espagnol subissait la loi de l’Autrichien (6-0). Bien que dépassé en 24 minutes dans la première manche (13 coups gagnants et deux fautes directes pour Thiem), sans se démonter, le taureau de Manacor s’adjugeait les deux manches suivantes. Mais c’était sans compter la volonté de fer du partenaire de Kristina Mladenovic.

Sur terre battue, beaucoup voient Thiem comme l’héritier du numéro un mondial. Car le joueur de 25 ans y a déjà terrassé plusieurs fois la référence de la surface. De fait, l’interrogation d’avant-match était sans équivoque. Dominic Thiem pouvait-il inquiéter le tenant du titre sur le dur du stade Arthur Ashe ? Vu la “bulle” cinglante du premier set, c’est un public abasourdi qui penchait pour l’affirmative. Mais Rafael Nadal a montré, maintes fois déjà, qu’il ne faut pas l’avouer vaincu avant le tout dernier point.

Aussi, dans un combat titanesque de presque cinq heures, les deux hommes ont livré l’un des meilleurs matches de l’année. Alternant breaks et de-breaks au rythme de coups fabuleux, comme à la toute fin du dernier set et en particulier dans le tie-break. L’Autrichien, auteur de fulgurances dignes de son aîné, sort par la grande porte, tant le résultat de la rencontre s’est fait sur peu de choses.

D’ailleurs, l’Espagnol n’hésitera à enlacer son adversaire au filet, avant de confirmer en interview sur ESPN qu’il était passé tout près d’une défaite. En demie-finale, Rafael Nadal affrontera l’Argentin Juan Martin Del Potro, tombeur de l’Américain John Isner un peu plus tôt dans la nuit.

