Real Madrid – PSG : Plus dure sera la chute pour l’équipe éliminée…

Le PSG a franchi un nouveau palier impressionnant cette saison. Le mercato estival pharaonique du club de la capitale fait clairement trembler ses rivaux sur la sphère européenne. Les arrivées de Neymar, Mbappé et Daniel Alves ont été un message fort envoyé aux supporters du club dans l’optique de décrocher rapidement la Ligue des Champions.

Les forces en présence

Le PSG est actuellement en tête de la Ligue 1 Conforama avec 65 points devant Monaco (53 pts) et Marseille (52 pts). Le club de la capitale est en route vers un septième titre de champion de France. Paris est toujours engagé dans les deux coupes nationales également. Le Real Madrid est pour l’instant à la quatrième place du classement du championnat d’Espagne avec 42 points, très loin derrière le grand rival du FC Barcelone (59 pts).

Le calendrier du choc titanesque en Ligue des Champions

Les amoureux n’ont pas de chance malheureusement cette année encore avec le calendrier de la Champions League. Le match aller Real Madrid – PSG tombe effectivement le soir de la Saint-Valentin, le mercredi 14 février 2018. Le match retour se déroulera le mardi 06 mars 2018 au Parc des Princes. Les deux rencontres entre le PSG et le Real sont à suivre en exclusivité sur les antennes de BeIn Sports.

Les rumeurs folles dans la presse entre le Real et le PSG

Le PSG et le Real Madrid ont déclenché les hostilités bien avant la double confrontation de cette semaine à travers de nombreuses tentatives d’intimidation dans la presse sportive. Les rumeurs les plus folles ont en effet été répandues sur les deux joueurs majeurs de chaque équipe.

Cristiano Ronaldo ne se sentirait plus à l’aise à Madrid et pourrait répondre aux sirènes du PSG lors des prochains marchés des transferts. Le club madrilène a riposté ces dernières semaines avec une autre rumeur : la possibilité de voir Neymar quitter Paris et rejoindre Madrid dès la saison prochaine. Ces campagnes de presse sont généralement de bonne guerre avant des matches majeurs de Champions League. Les informations en question sont lancées souvent par des agents de joueurs et basées sur des rumeurs, avant d’être rapidement démenties. Ces campagnes de presse servent principalement à déstabiliser l’adversaire.

Un obstacle de taille pour Paris face au Real Madrid : L’Olympique de Marseille

Le PSG doit faire face à un calendrier relevé et pimenté entre les deux matches face au Real Madrid en Champions League. Paris va en effet affronter son grand rival, l’Olympique de Marseille, à deux reprises. Le Parc des Princes va ainsi servir de cadre à trois rencontres prestigieuses qui pourraient bien rester à jamais dans la légende et dans l’histoire du club : PSG-OM en championnat (25 février), PSG-OM en Coupe de France (1/4 de finale le 28 février) et PSG-Real en Ligue des Champions (06 mars). Le PSG ne devra pas perdre trop d’énergie lors de cette double confrontation face à Marseille afin de pouvoir triompher face aux Madrilènes.

Le PSG va donc devoir oublier les fantômes de la remontada douloureuse face au FC Barcelone l’an dernier en quarts de finale. Le Real Madrid a réalisé l’exploit historique de décrocher la Champions League lors des deux dernières éditions. L’affrontement entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sera également déterminant dans le cadre de l’attribution du prestigieux trophée du Ballon d’Or entre Ronaldo et Neymar.

Plus dure sera la chute…

Le PSG a clairement affiché l’objectif de gagner la Champions League en arrachant la pépite brésilienne Neymar des griffes du FC Barcelone. En battant le Real Madrid, le PSG entrera dans l’histoire. En revanche, en cas d’élimination face au club de Zidane, Ronaldo et Benzema, le Paris Saint-Germain pourrait traverser une crise très profonde. L’entraîneur Unai Emery risque d’être rapidement limogé et de nouveaux joueurs pourraient faire leur apparition dans les saisons à venir, notamment au poste de gardien de but et au milieu de terrain, en numéro 6. Le Real et le PSG s’étaient déjà affrontés en phase de poules de la Champions League lors de la saison 2015-2016. Les deux matches avaient été très serrés avec un match nul et une courte victoire madrilène.

Les confidences de Zidane avec les deux matches de légende

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, s’est confié au micro de RTL ce lundi sur le match de mercredi. Le coach madrilène ne se sent pas menacé. Il estime qu’il a autant à perdre que son homologue parisien, Unai Emery, sur cette rencontre.

J’essaie de penser au match que j’ai, sans penser à ce qui va se passer l’année prochaine. Cela ne m’intéresse pas. Le jour après jour, notre quotidien, et préparer les matches, on joue tous les trois jours, ça, ça m’intéresse. Il n’y a pas autre chose à voir, on ne pense pas à l’avenir et personne ne le connaît. J’aime ce que je fais. Ce n’est pas donné à tout le monde. Je profite à fond, je sais que ça ne va pas durer toute ma vie. Je ne pense pas au futur, l’avenir je le vois sur le terrain, j’ai été joueur, je me suis régalé, j’essaye de prendre autant plaisir comme entraîneur, avant peut-être une troisième vie. […] C’est une équipe, un club [le PSG], qui est en train de changer. Chaque année ils s’améliorent. Ils font une saison incroyable, ça ne m’étonne pas.

Zidane menacé en cas d’élimination face à Paris ?

Zinedine Zidane pourrait être en danger en cas d’élimination par le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid est à 14 points de son rival en Liga. La saison madrilène ne peut être sauvée que par une bonne performance dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’entraîneur pourrait être la cible numéro 1 des dirigeants madrilènes en fin de saison, en cas d’absence de titres de championnat et après une élimination hâtive en Champions League face à Paris.

L’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid pourrait donc être scellé au prochain mercato estival. Une élimination contre le PSG est susceptible de conduire à un changement d’entraîneur à Madrid. Le sort de l’ancien numéro 10 des Bleus est donc loin d’être assuré pour la saison prochaine, malgré les très belles performances et le palmarès impressionnant de ces dernières saisons. Zidane a fait monter la pression ce mardi lors de la conférence de presse avant le match.

Je ne pense pas à mon futur mais au match de demain. Je ne peux pas le contrôler. Le reste, on verra ce qu’il se passera. Tout est important pour moi. Mon avenir m’importe peu. […] C’est un challenge, mais on ne changera pas les commentaires des gens. Je suis à fond dans ma passion, j’essaie de transmettre, je ne peux pas contrôler le reste. Je n’ai rien à prouver pour demain, on doit juste penser à faire un bon match de foot. Après, en tant que Marseillais, il y a toujours une rivalité mais là ce n’est rien, on ne pense pas à ça. C’est un grand match face à une belle équipe.

L’entraîneur du PSG, Unai Emery, joue aussi son avenir !

Unai Emery sera en fin de contrat au mois de juin 2018. En cas d’élimination face au Real Madrid en Champions League, l’entraîneur pourrait donc être également remercié à la fin de la saison. La presse française évoque une possible fin de cycle d’Unai Emery en cas de déroute du PSG en Ligue des Champions face au Real.

Afin d’être prolongé, Unai Emery devrait au minimum atteindre cette année la phase des demi-finales de la Ligue des Champions, voire même de gagner obligatoirement la coupe aux grandes oreilles ! En cas d’élimination face au Real Madrid, au soir du 06 mars, Nasser Al-Khelaïfi pourrait limoger Unai Emery en juin prochain.

Les déclarations de l’entraîneur parisien avant le choc Real Madrid – PSG

En conférence de presse la semaine dernière, le coach parisien Unai Emery était revenu sur l’appétit d’ogre de Paris et sur le fair-play financier.

Quand j’étais en Espagne, il y avait deux clubs avec une grande puissance financière, le Real Madrid et Barcelone. Le Real achetait les meilleurs joueurs du monde, Figo, Zidane, Ronaldo… En Espagne, on n’a rien dit d’où venait l’argent dépensé pour ce recrutement. Et pour le football espagnol, c’était très bon. Je suis au PSG, à Paris qui est une des villes les plus touristiques du monde, avec une culture et une démographie très grandes. Quand il y a eu la possibilité d’une puissance financière comme celle du Qatar, d’avoir les meilleurs joueurs du monde comme Thiago Silva, Verratti, Marquinhos, Neymar, Kylian ou Cavani… Je crois que toute la France, les clubs en France en sont contents. Et c’est normal que les autres équipes se disent : « wow », parce que c’est une concurrence plus grande. A l’extérieur, ils parlent beaucoup du fair-play financier. Ici, le club est dans le chemin, dans la règle du fair-play financier.

Unai Emery s’est également dit confiant et très heureux avant le match européen.

C’est peut-être une finale possible, Real Madrid-PSG, parce que le Real a gagné trois des quatre dernières C1, tandis que Paris travaille pour être très proche des meilleurs. Nous aurons la possibilité de démontrer que nous sommes au même niveau, que nous pouvons gagner face aux meilleures équipes. Ce match est une grande opportunité, un grand moment pour le PSG, ses supporters, la France et le football mondial. Je pense toujours en positif. On va bien se préparer pour arriver forts, bien jouer en concurrençant le Real. Je pense que nous pouvons gagner. Ce sera important d’être compétitifs pendant 180 minutes. Tactiquement, il y a beaucoup de détails sur lesquels nous pouvons travailler et puis il faudra être solide lors des deux matchs, au niveau physique, tactique et psychologique.

La dernière chance d’Unai Emery pour entrer dans la légende du club

Unai Emery a également évoqué le souvenir douloureux de la défaite face au FC Barcelone. Le coach basque est revenu sur la force mentale du PSG pour la rencontre de mercredi :

Il y a beaucoup de choses à se rappeler après cette élimination, pour apprendre. Je crois qu’après cette élimination, après le pas supplémentaire qu’a fait le PSG, nous serons davantage respectés de la part des adversaires, de l’UEFA, du corps arbitral, et je crois que nous sommes mieux préparés collectivement, comme équipe, pour ce match éliminatoire.

L’entraîneur basque a évoqué le parcours fascinant du PSG en championnat ces dernières années. Il s’est également félicité que le club ait pu faire signer Kylian Mbappé à Paris alors qu’il était convoité par le Real Madrid.

Tout le monde est heureux qu’il soit et grandisse ici, et que ses performances portent le PSG, Paris, la France. Il y a quelques années, les joueurs français comme Kylian Mbappé allaient au Real Madrid ou à Barcelone, ou en Angleterre. Ce club est un club nouveau, né en 1970 et qui a gagné six fois le championnat : une fois avec Artur Jorge, Gérard Houllier puis Carlo Ancelotti et trois fois avec Laurent Blanc. Je crois que nous sommes à un moment où cette équipe a une grande crédibilité en France, dans le monde, et où les meilleurs joueurs veulent venir.

L’arbitre de la rencontre Real Madrid – PSG

Le match phare entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sera très suivi sur le plan de l’arbitrage. La saison dernière, les dirigeants et joueurs parisiens n’avaient du tout digéré l’arbitrage de Monsieur Aytekin, face au FC Barcelone.

La rencontre de mercredi sera arbitrée par Gianluca Rocchi. Cet arbitre italien a récemment arbitré le Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d’Europe, gagnée 2-1 par les Madrilènes. Il a également arbitré le récent match amical entre la France et les Pays-Bas. Gianluca Rocchi était également au sifflet lors de demi-finale aller de l’Olympique Lyonnais face à l’Ajax Amsterdam en Europa League.

Les joueurs du PSG motivés par l’enjeu

Le trio offensif parisien (Neymar, Mbappé et Cavani) va se surpasser sur la pelouse de Madrid ce mercredi. Angel Di Maria s’est confié récemment sur le site du PSG sur cette confrontation tant attendue face au Real.

Nous avons conscience que nous sommes plus fort que la saison passée. Nous avons de grandes ambitions et nous pouvons les réaliser. Mais nous savons aussi que pour remporter la Champions League, il faut non seulement du talent, mais aussi un peu de chance. Le Real Madrid est une grande équipe, et ils répondent toujours présents en Champions League. C’est une compétition complètement différente du championnat. Quand l’hymne de la Champions League retentit, les joueurs se transforment et donnent leur maximum. Cela vaut pour nous aussi bien sûr. Ce ne sera pas un match facile. Notre style de jeu est plus proche de celui du FC Barcelone. Le Real joue surtout en contre. La clé du match sera de bien tenir le ballon, jouer notre jeu tout en restant très concentré sur le plan défensif, parce qu’on sait qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment. Le duel Neymar – Cristiano Ronaldo ? Ce sont deux joueurs assez similaires. Ils sont rapides tous les deux, ils sont très forts en un contre un, ils jouent vite et mettent beaucoup d’intensité dans les rencontres. Mais ils sont tous les deux capables de faire basculer des rencontres.

Les informations pratiques avant le match

Le parcage des supporters du PSG au stade Santiago Bernabeu sera complet pour le choc de mercredi, selon des informations du Parisien. Plusieurs personnalités feront également le déplacement dans la capitale espagnole. Le défi est de taille pour le Paris Saint-Germain face au plus grand club du monde avec ses douze victoires en Ligue des champions, un véritable record. C’est dans le Nord de Madrid que le PSG prendra ses quartiers mardi soir à l’Eurostars Tower. Cet hôtel cinq étoiles appartient aux dix plus beaux palaces de la ville et se situe à moins de trois kilomètres du stade Bernabeu. Le PSG était descendu au même endroit en novembre 2015, lors d’un Real – PSG, lors de la phase de poules de la Ligue des champions.

La liste officielle des joueurs du PSG qui iront défier le Real Madrid

Le groupe du PSG pour aller affronter le Real Madrid a été dévoilé dans la journée de mardi. Thiago Motta ne figure pas dans le groupe retenu par Unai Emery pour le déplacement à Madrid. Le milieu de terrain italien a donc été laissé de côté pour des raisons sportives. Trois solutions sont donc envisageables au poste de sentinelle pour mercredi : Lo Celso, Rabiot ou Lassana Diarra.

Voici donc le groupe du PSG pour aller défier le Real Madrid : Areola, Trapp – Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Alves, Meunier, Berchiche, Kurzawa – Verratti, Rabiot, Pastore, Diarra, Draxler, Lo Celso – Mbappé, Di Maria, Neymar, Cavani.

L’élimination du Real Madrid ou du PSG s’annonce donc terrible pour le club concerné. Les deux confrontations s’annoncent comme deux matches de football de très grande qualité avec les meilleurs joueurs de la planète alignés sur le terrain. Les supporters des deux clubs et les téléspectateurs du monde entier attendent ces rencontres avec beaucoup d’impatience.

