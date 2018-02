Premier League : Patrice Evra signe à West Ham après son coup de sang à l’OM

La carrière de Patrice Evra vient donc de rebondir en Angleterre. Le joueur, âgé de 36 ans, avait été évincé de l’Olympique de Marseille l’hiver dernier suite à une vive dispute avec un supporter marseillais lors d’un match en Europa League. Patrice Evra fait donc son grand retour en Premier League. Le transfert de Patrice Evra à West Ham a ainsi été officialisé ce mercredi.

Le défenseur olympien avait porté un coup de pied en réaction à une provocation de trop de la part des fans marseillais. Ce coup de sang de Patrice Evra lors d’un match européen avait d’ailleurs provoqué de vives réactions sur le plateau de l’émission de Pascal Praud sur CNews. Des joutes verbales ont alors opposé le journaliste de CNews et de RTL, ainsi que Jacques Vendroux face au rappeur Rost notamment. Rost avait menacé de quitter le plateau à plusieurs reprises.

Des soupçons d’insultes racistes à l’égard du joueur marseillais, de la part du supporter agressé, ont été évoqués. En novembre dernier, Patrice Evra avait résilié « d’un commun accord » son contrat avec l’Olympique de Marseille après l’affaire du coup de pied. Le joueur a donc été évincé par le club phocéen suite à ce dérapage.

Patrice Evra s’est malheureusement retrouvé par le passé trop facilement dans le collimateur des anciens de la génération des Bleus de 1998 comme Christophe Dugarry. Evra a longtemps été pointé du doigt pour la déroute de l’équipe de France en Afrique du Sud à Knysna, en 2010.

Le défenseur de 36 ans a cumulé 81 sélections avec les Bleus. Il était notamment présent au Stade de France lors du match amical lunaire contre l’Allemagne, le soir des attentats du 13 novembre. L’émotion et la stupeur se lisaient sur son visage au moment du bruit assourdissant des explosions aux abords du stade.

L’ancien latéral marseillais va retrouver le championnat anglais et toute son intensité. Patrice Evra a évolué pendant huit ans en Premier League sous le maillot de Manchester United. Il aura disputé pendant cette période 108 rencontres de Champions League et 273 matches de championnat.

Patrice Evra étant un joueur libre, il a pu s’engager avec West Ham après la fin du mercato hivernal. L’ancien défenseur mancunien aurait d’ailleurs pu signer à Everton ou aller jouer dans le championnat turc selon des informations du Figaro et de L’Equipe. Patrice Evra connait bien l’entraîneur de West Ham. Les deux hommes ont en effet travaillé ensemble à Manchester United lorsque David Moyes a pris la succession de Sir Alex Ferguson lors de la saison 2013 – 2014. Evra portera le numéro 27 à West Ham.

Patrice Evra s’est donc lancé dans un nouveau défi. West Ham joue le maintien en première division anglaise. Le club londonien pointe en effet à la douzième position. L’équipe est à seulement trois points du premier reléguable, Swansea.

I am back in the @premierleague! Thank you to everyone who supports me, so happy to sign for @WestHamUtd. I am now alive on @Twitter! pic.twitter.com/064gtTCZmB

— Patrice Evra (@Evra) February 7, 2018