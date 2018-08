Natation : Clark Kent, 10 ans, bat le record de Michael Phelps

Avec un nom comme ça, difficile de ne pas l’imaginer battre des records. Clark Kent (qui est aussi le nom civil de Superman) vient de battre un record détendu par Michael Phelps. Une incroyable performance.

Un record de 1995

Tout le monde a sans doute déjà dû lui faire la blague. Il faut dire que Clark Kent a un nom prédestiné à marquer l’histoire. Surnommé “Superman”, il vient de battre un record sur 100 mètres papillon. Au Far Western Long Course Championship de Californie, il a réalisé un temps de 1:09:38. Soit une seconde de mieux que le record détenu par Michael Phelps établi en 1995.

Mais, pour y arriver Clark Kent s’était préparé depuis de longues années. Il y a 3 ans, il aurait ainsi eu ces mots prémonitoires à sa mère selon nos confrères du Huffington Post.

C’est lui qui a dit: ‘Regarde, Maman, Michael Phelps a un record dans le Far Western. Je peux le battre.

Il ne reste plus qu’à lui souhaiter une aussi riche carrière que Michael Phelps. Le nageur est le plus médaillé de l’histoire des JO (28 dont 23 en or). Il lui faudra déjà se rapprocher du vrai record du 100 mètres : 49 s 82. Intouchable depuis le 1er août 2009. Un sacré défi.