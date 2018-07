Chris Froome interdit de participer au Tour de France !

Chris Froome interdit de Tour de France ? C’est le scénario qui se profile à quelques jours du début de l’épreuve. Amaury Sports Organisation (ASO) a tranché après de nombreuses tergiversations.

Atteinte à l’image

C’est une véritable course contre la montre qui attend Chris Froome dans les prochains jours. Mais, celle-ci aura lieu dans les prétoires et pas sur un vélo. Le quadruple vainqueur du Tour de France va tenter de défendre son droit à courir l’épreuve en 2018. Or, le coup d’envoi de celle-ci sera donné le 7 juillet prochain. Autant dire que l’heure tourne vite.

Selon les informations du journal Le Monde, Chris Froome a en effet été jugé indésirable p par Amaury Sport Organisation. AO a écrit à l’équipe SKY pour lui indiquer sa volonté de ne pas voir le coureur concourir cette année sur les routes du Tour. La raison ? Une procédure de dopage ouverte contre Froome après un contrôle anormal en fin d’année dernière. L’organisateur du Tour de France met en avant les dommages pour son image et sa réputation en se basant sur l’article 28 de son règlement.

La Sky a de son côté déjà fait appel devant le CNOSF (Comité national olympique du sport français). L’audition a lieu le 3 juillet et la décision devrait être rendue le lendemain.