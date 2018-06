À 12 ans, ce basketteur fait déjà plus de deux mètres !

C’est un sacré phénomène. On n’ose pas vraiment accoler le mot “petit” à côté d’Olivier Rioux qui nous toise déjà à plus de 2 mètres alors qu’il est seulement âgé de 12 ans.

Pas besoin de sauter pour dunker

On imagine la tête de ses adversaires quand ils le voient arriver sur le terrain. Olivier Rioux est un jeune basketteur canadien. Mais, le jeune homme part avec un avantage de taille, c’est le cas de le dire. Âgé de seulement 12 ans (depuis le mois de février 2018), le joueur dépasse déjà les deux mètres. Il joue dans le club des Frenchy Phenoms et n’a même plus besoin de sauter pour dunker. Pour bien se rendre compte de l’incroyable avantage dont Olivier Rioux dispose, rien ne vaut la vidéo. Les spécialistes précisent qu’en plus il a déjà une très bonne mobilité et est adroit sous les paniers. De quoi lui tailler un destin en or, cela tombe bien, il a envie d’intégrer la NBA avec son frère aîné, à peine plus petit. Son coach interrogé par TVA Sports y croit.

Je ne serais pas surpris de les voir d’ici quelques années performer en NBA. La taille, ils l’ont. Mais ils ont aussi la détermination et l’éthique de travail. Et puis académiquement, c’est excellent.