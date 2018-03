Kenya : Un simple reloooking a changé la vie de ces deux SDF

Sammy et Virgina deux SDF de Nairobi au Kenya ont vu leur vie être complètement changée grâce à la générosité d’un photographe.

Cadeau de Saint-Valentin

C’est un simple geste qui pourrait tout changer. Muchiri Frames est un photographe de Nairobi au Kenya. Début février, il rencontre un couple qui vit ensemble dans la rue. Il décide de leur faire un cadeau sans imaginer les conséquences. A l’occasion de la Saint-Valentin, il leur offre un maquillage et documente la session de transformation en photos.

Au programme, des nouveaux vêtements, une bonne coupe de cheveux et du maquillage. Le projet baptisé “Collés pour la Vie” a aussi été décliné dans une vidéo particulièrement émouvante. Celle-ci a déjà été vue plus de 20.000 fois. On dit souvent que l’image que l’on renvoie aux autres est le plus important pour soi-même mais aussi pour les autres. C’est particulièrement vrai ici. Le couple reçoit désormais plein d’offres d’emploi. Selon The Independent, Sammy et Virgina ont commencé à s’en sortir grâce à cette histoire. Ils ont maintenant pu louer une maison et sont en train de faire le tri entre les multiples offres d’emploi qu’on leur a fait. Ils ne veulent pas se tromper afin de ne pas retourner dans la rue.