Une chirurgienne écossaise marche trois heures dans la neige pour pouvoir opérer

L’Ecosse se trouve ces derniers jours face à des conditions climatiques très difficiles avec de larges quantités de neige. Cela paralyse bien sûr une partie des infrastructures de transport. Mais, ce n’est pas suffisant pour décourager tout le monde. Une chirurgienne, particulièrement motivée a marché pendant trois heures dans la neige pour réussir à rejoindre l’hôpital où elle devait opérer.

Héroïne anonyme

Il y a quelques jours, en regardant la neige qui tombait sans doute depuis votre fenêtre, vous avez peut-être réfléchi à vous faire porter pâle. Allez, aujourd’hui, on oublie le travail et on reste à la maison. Entre le froid, les galères sur la route et l’envie de rester au chaud sous la couette, il y avait un vrai challenge. Mais, l’histoire de cette chirurgienne écossaise vous fera sans doute réfléchir à deux fois.

Cette femme a marché pendant près de 3 heures, pour un total de 13 kilomètres dans la neige pour venir faire une opération. C’est un de ses collègues qui a raconté l’histoire à nos confrères de la BBC. “Elle a marché depuis Anniesland jusqu’à Paisley. Cela lui a pris 2 heures et 50 minutes. Je l’ai vue arriver avec des lunettes de ski, avec des vêtements protecteurs, des chaussures spéciales et même des bâtons de marche. Elle devait opérer quelqu’un qui avait un cancer de l’intestin. Il n’y avait pas le choix, cela devait être fait absolument aujourd’hui donc elle a tout fait pour réussir à venir”. Il n’a pas souhaité donner son identité. En effet, selon lui, elle n’aurait pas voulu être traitée en héros pour avoir fait son travail.