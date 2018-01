La jeune génération se passionne pour les crypto-monnaies, c’est prouvé !

C’est un sondage mené aux Etats-Unis en décembre dernier qui nous intéresse aujourd’hui. On sait que les crypto-monnaies ont le vent en poupe, notamment auprès des jeunes générations. En effet, le sondage mené en décembre 2017 par l’institut Harris Poll pour BlockChain Capital est sans appel. La génération née entre 1980 et 2000, appelés les « Millenials » préfère investir dans de la crypto-monnaie que dans des actions. Ils sont en effet un tiers à envisager un investissement dans les semaines à venir, aux Etats-Unis.

Et en France ?

Et en France ? Et bien la même tendance est observée. En effet, selon un sondage Odoxa-Linxea, qui a été publié à la mi-janvier, un quart des Français âgés entre 18 et 24 ans ont l’intention d’investir dans la monnaie virtuelle. Parmi eux, 36% estiment que les crypto-monnaies vont prochainement remplacer les monnaies officielles. Enfin, 49% des sondés semblent persuadés que c’est un investissement rentable et bien plus intelligent que les actions.

C’est donc une réalité, en France et aux Etats-Unis en tout cas : la crypto-monnaie crée un engouement sans précédent auprès de la jeune génération. Et vous, qu’en pensez-vous ?