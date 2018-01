Heures supplémentaires : quand arrivera l’exonération promise par Emmanuel Macron ?

Cette mesure, qui avait été instaurée par Nicolas Sarkozy puis supprimée par François Hollande revient sur le devant de la scène. En effet, la présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Brigitte Bourguignon s’est récemment exprimée à ce sujet pour inciter le gouvernement à la rétablir.

Un promesse de campagne

Cette députée LREM issue des rangs socialistes a récemment déclaré dans le Parisien : “la suppression de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires était une erreur. Cette décision avait surtout pénalisé les plus modestes“. La réinstauration de cette mesure est une nécessité selon elle, d’autant qu’il s’agit d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. En effet, celle-ci fait partie des 21 milliards de baisses d’impôt prévues par le président pour le quinquennat.

La mesure, dont le coût important est estimé à 3,5 milliards d’euros, n’a pas encore reçu de date de mise en place officielle par le gouvernement. Celui-ci a toutefois assuré que cette exonération serait bel et bien appliquée, sans plus donner plus de précisions.

Essaierait-on de gagner du temps à Matignon ? En effet, c’est Nicolas Sarkozy qui avait été le premier à proposer cette mesure. On comprend donc que ce retour à la philosophie du “Travailler plus pour gagner plus” ne soit pas la priorité du gouvernent.