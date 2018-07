Cap 22 : le gouvernement veut une société “zéro cash”

On apprend, dans le volet économique du rapport Cap 22, que l’Élysée s’oriente vers une société “zéro cash”. Pour y parvenir, la France devrait commencer par la suppression progressive des pièces de monnaie, notamment celles de 1 et 2 centimes.

À terme, l’objectif est d’arriver à 100% de transactions financières sans aucun recours au paiement en espèces. Les experts espèrent ainsi stopper la fraude fiscale et booster les entrées de l’État.

Le 13 octobre 2017, Edouard Philippe, Premier ministre, lançait le “programme action publique 2022“. Son objectif couvre trois axes.

D’abord, l’amélioration de la qualité des services publics, afin de mieux servir les usagers. Ensuite, offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics. Enfin, accompagner la baisse des dépenses publiques, de façon à soulager les contribuables.

Pour ce faire, le gouvernement installait donc un comité : le “comité action publique 2022” ou, pour faire simple, “Cap 22”. En son sein, une trentaine de personnalités : économistes, figures des secteurs public et privé, ou encore des élus. Aussi, ce sont leurs analyses, auxquelles s’ajoutent les pistes de solutions qu’ils proposent, qui aujourd’hui sont parvenues à la presse.

Les pages 87 et 88 des 76 feuilles de propositions s’intéressent donc à la dématérialisation des paiements aux administrations françaises. Un objectif dont la généralisation est voulue pour 2020. Pour appuyer cette idée, les experts se basent sur les habitudes des Français. En effet, parmi les Européens, les Hexagonaux sont de ceux qui utilisent le moins les espèces.

La proportion des transactions faites en espèces est plus faible en France que dans d’autres pays européens. […]Seuls des pays nordiques comme la Suède et la Finlande ont des taux inférieurs.

Nous apprennent ainsi ces lignes.

Aussi, il s’agit désormais, pour le gouvernement, de tabler sur cette inclination des Français, pour limiter la fuite de capitaux.

En supprimant progressivement la circulation d’espèces, on simplifiera les paiements, correspondant aux modes de vie déjà préconisés par les Français, tout en permettant une lutte plus efficace contre la fraude et le grand banditisme.