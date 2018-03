Une Youtubeuse force son fennec à devenir végan

Un fennec peut-il être vegan ? Alors que l’animal est normalement carnivore, la star de Youtube Sonia Sae a décidé d’en faire un fennec vegan. Problème, l’animal est aujourd’hui décharné et à moitié aveugle…

Sonia Sae est une petite star sur Youtube en Espagne. Très investie dans la cause des droits des animaux, elle est aussi végane. Depuis 2014, elle vit avec Jumanji, un fennec qu’elle a recueilli dans un élevage. Mais, elle a désormais décidé que l’animal ne devrait plus manger de viande. Ce n’est pas vraiment dans les habitudes des fennecs qui ont normalement besoin de souris, de lézards ou de petits oiseaux pour se nourrir à l’état sauvage.

Mais, à force de voir l’animal sur l’Instagram de la jeune femme, les internautes se sont rendu compte que sa santé semblait se dégrader. L’animal est rachitique comme le notent nos confrères de Slate. Le fennec perd aussi ses poils et souffre de cécité partielle. Bref, tout n’est pas idéal pour l’animal.

Sur Internet, les fans de Jumanji se mobilisent donc. Sur le site Faithful Foxes qui explique comment éduquer un renard, on trouve ainsi le conseil de préserver le régime naturel de l’animal. Une internaute commente ainsi :

Ils ne sont PAS omnivores. À l’état sauvage, leur nourriture est composée à 90% de viande et d’insectes. Les racines et les fruits n’occupent que les 10% restants et ne doivent pas leur être donnés en plus grande quantité !