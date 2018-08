Sibérie : Un bonnet en poils de mammouth est à vendre pour 10 000 dollars

Qui n’a jamais rêvé de savoir à quoi ressemblait la laine des mammouths au toucher ? Vladimir Ammosov, un Russe de 44 ans, a rendu cette fantaisie possible en confectionnant le premier bonnet au monde en poils de mammouth. Le couvre-chef digne d’un cabinet de curiosités a été réalisé à partir de poils prélevés sur un morceau de peau de l’animal préhistorique exhumé dans le Permafrost, sol gelé du Grand Nord ne dépassant pas zéro degrés.

Le Russe de 44 ans raconte que c’est son oncle qui lui a vendu les précieux poils récoltés en Yakoutie, une zone située dans le nord-est de la Sibérie où les températures hivernales peuvent chuter à -70 °C.

Un parent à moi est allé dans un cimetière de mammouths du village de Kazachye, à Oust-Yanskiy, en Yakoutie. Il y a ramassé l’équivalent d’un sac en plastique rempli de poils de mammouth laineux et me l’a vendu plus tard parce qu’il avait besoin d’argent.