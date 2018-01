Etats-Unis : il écrit à toutes les Claudia du Missouri pour retrouver son coup de cœur Tinder

On est prêts à parier que vous n’iriez pas aussi loin que Hayden, 21 ans, étudiant à l’université du Missouri aux Etats-Unis. Après un mauvais “swipe” sur l’application Tinder, il perd l’opportunité d’échanger avec son coup de foudre, une dénommée Claudia. Là, où la plupart d’entre nous passeraient à autre chose, il ne se laisse pas démonter.

Un rendez-vous pour des donuts

Il se rend sur le site web de l’état du Missouri, fait une recherche à partir du prénom Claudia et décide d’envoyer un message massif. Dans le mail, pour être sûr d’être reconnu, il donne les quelques informations dont il dispose sur la jeune femme. Mais, le plus important est sans doute un détail bien particulier. Seule une personne ayant réellement vu le profil pouvait le savoir.

L’âge à côté de sa photo indique 20 ans mais dans sa bio [elle a expliqué] qu’elle a en fait 18 ans et qu’elle ignore comment le modifier

Dans le mail, il fournit aussi son compte Instagram et indique à Claudia de lui envoyer un message disant “droite” si elle accepte d’aller manger un donut avec lui, et “gauche” si elle refuse. Une bonne manière de se donner une seconde chance dans le style de Tinder.

Bien sûr, à ce moment de l’histoire, tout aurait encore pu échouer. Mais, la “bonne” Claudia avait bien reçu le mail. Elle le partage le jour même sur Twitter avec un petit message d’explication.

Ce mec a littéralement envoyé un mail à toutes les Claudia du Missouri pour me retrouver

30.000 retweets et 160.000 j’aime plus tard, l’histoire des jeunes gens est passée à la postérité. Un rendez-vous donut est maintenant prévu pour ce week-end ? On espère que leur rencontre se terminera aussi bien que le rendez-vous caca qui avait fait le buzz sur internet.