Découvrez le papier toilette… lavable !

C’est un concept particulièrement étrange né aux Etats-Unis. Pour les adeptes du “zéro déchet”, les efforts sont menés sur tous les fronts, y compris sur le papier toilette. Découvrez sa version lavable et réutilisable.

Quand vous achetez du papier toilette, vous regardez peut-être le niveau de douceur, l’épaisseur, le nombre de couches… Or, pour certains, la logique est totalement différente. Tout d’abord, ils n’achètent pas du papier toilette conventionnel. Au choix, ils recyclent des vieux vêtements, achètent du tissu au mètre dans des boutiques ou des rouleaux de “tissus familiaux” sur des sites comme Etsy indiquent nos confrères de Slate.

Le concept est simple. Ne pas générer de déchets. Donc, ces familles utilisent du tissu lavable et recyclable à la place du papier toilette. Le site BuzzFeed a rencontré l’une d’entre elles. Elle précise que pour les excréments, les lingettes restent autorisées.

Le but ultime est d’ajouter des bidets dans nos toilettes et de les utiliser pour nettoyer le caca, et après des tissus pour sécher.

Mais, certains ont déjà sauté le pas. Parfois, le premier pas fut les couches recyclables du bébé. Les invités ont eux le droit au papier toilette en général. Parmi les recommandations, on trouve :

Attention toutefois, cette méthode aurait un final un impact énergétique presque neutre. En effet, il faut prendre en compte l’eau et l’électricité nécessaires pour laver le tissu. A choisir, optez plutôt pour le papier toilette conçu à partir de matériaux recyclés.

