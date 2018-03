Cette impressionnante illusion fait flotter les bateaux dans le ciel

Une vidéo récemment partagée sur Youtube pourrait nous laisser croire que les bateaux se sont mis à voler ! Mais il n’en est rien, car il s’agit d’une illusion créée par le passage de vents frais sous des masses d’air chaud à la surface de l’océan.

Le phénomène “fata morgana”

Ce terme rare permet pourtant d’expliquer ce phénomène impressionnant. En effet, la “fata morgana” est une illusion d’optique impressionnante qui nous fait voir des objets volants au-dessus de la surface de l’eau, le plus souvent des bateaux à l’horizon. Cette illusion ne se manifeste que très rarement, mais lorsque c’est le cas, les images peuvent être bluffantes !

C’est au 17ème siècle que ce phénomène est devenu célèbre à travers la légende du “Hollandais Volant”, un vaisseau fantôme flottant au-dessus de l’eau. Selon le folklore des Pays-Bas, ce bateau aurait été maudit et condamné à errer sur les mers après que son équipage se soit rendu coupable de crimes de piraterie. A l’époque, voir ce phénomène à l’oeuvre était un très mauvais présage pour les marins.

On connaît aujourd’hui mieux l’origine de cette illusion, qui a le plus souvent lieu sur la mer, mais peut également se manifester sur le sol. Elle se produit ainsi quand une masse d’air froid près du sol cohabite avec des vents chauds plus en altitude.