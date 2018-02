Mennel annonce qu’elle quitte The Voice après ses messages controversés

Il s’agit d’un revirement inédit dans l’histoire du télé-crochet de TF1 : jamais une candidate n’avait abandonné l’émission en cours de route. Mennel a ainsi souhaité s’expliquer dans un communiqué :

Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent mon intention de faire l’apologie de l’amour, de la paix et de la tolérance. Je n’ai jamais songé à blesser qui que ce soit et la seule perspective que mes propos soient sources de peine me heurte. J’ai donc pris la décision de quitter cette aventure.