Transparent : Jeffrey Tambor est viré de la série

Transparent est une des rares séries à évoquer la question du transgenre. Elle le fait avec subtilité et intelligence et parvient à proposer un drame prenant, logiquement récompensé à plusieurs reprises.

Pourtant, la série vient d’être bouleversée. En effet, Jeffrey Tambor, son interprète principal, a été renvoyé ce jeudi 15 février. Une décision qui survient peu de temps après qu’il a été accusé par les actrices transgenre, Van Barnes et Trace Lysette, de harcèlement sexuel. Ces accusations sont survenues en pleine affaire Weinstein, et l’acteur ne voyait alors « pas comment retourner dans Transparent après ces accusations ».

Pour autant, la mise à l’écart de Jeffrey Tambor semblait jusque-là seulement provisoire. Cette décision d’écarter définitivement l’acteur a été soutenue par Jill Soloway, la scénariste de la série.

Nous prenons des mesures définitives pour assurer que notre lieu de travail respecte la sécurité et la dignité de chaque individu, et nous allons prendre soin de nous comme le ferait une famille.

De son côté, Jeffrey Tambor s’est montré extrêmement déçu de cette décision, d’autant que, pour le moment, rien n’a encore été prouvé. Il s’est exprimé dans un communiqué à EW :

Je suis profondément déçu par le traitement d’Amazon suite à ces fausses accusations contre moi. Je suis encore plus déçu de Jill Soloway […]. Depuis quatre ans que nous travaillions ensemble sur cette série fantastique, jamais des accusations telles que celles-ci ont été proférées […]. Je suis persuadé que ces accusations contre moi ont été montées de toute pièce dans un contexte et une atmosphère politique toxique dont notre plateau a été victime. Je regrette aussi profondément que cette série révolutionnaire, qui a changé tant de vies, soit maintenant en danger. A vrai dire, c’est ça qui me brise le plus le cœur.