The Walking Dead : Lauren Cohan (Maggie) a déjà signé pour une nouvelle série !

La rumeur gronde dans les couloirs d’AMC : Lauren Cohan, alias Maggie, serait sur le point de quitter le programme The Walking Dead. Si son départ était déjà sur toutes les lèvres, cette fois-ci, il ne fait plus l’ombre d’un doute, au plus grand désarroi des fans. Preuve étant, la jeune femme a déjà signé pour un nouveau programme !

Rien de bien neuf sous le soleil

La comédienne a décroché l’un des deux premiers rôles du pilote d’un programme à paraître sur ABC. Le tournage s’annonce imminent et si l’essai est convaincant, la chaîne devrait, à n’en douter, commander toute une série d’épisodes. Empêchant dès lors le retour de Lauren Cohan sur les plateaux de la série zombiesque.

Whiskey Cavalier, puisque c’est le nom de cette nouvelle fiction, sera une comédie d’action narrant l’ubuesque collaboration de deux agents du FBI. Bref, rien de bien neuf sous le soleil cathodique, et on peut s’attendre à une énième resucée de Bones ou Mentalist… Si on ne peut que respecter la volonté de Lauren Cohan de changer d’air, il est assez décevant de la voir opter pour une série qui, sur le papier du moins, ne promet pas d’être des plus disruptives.

