The Big Bang Theory : la série pourrait se terminer en 2019 !

Léonard, Sheldon, Penny, Howard et Raj pourraient bien nous quitter après 12 saisons de The Big Bang Theory hautes en couleur.

Un au revoir certain ?

Johnny Galecki – Léonard pour les intimes – l’un des acteurs de la série, a annoncé cette nouvelle à l’association des critiques TV réunis dans la ville de Pasadena en Californie ce samedi 6 janvier 2018. Malgré son succès incontestable, la série pourrait bel et bien s’arrêter après la saison 12.

Diffusée depuis le 24 septembre 2007 sur CBS, elle avait été révélée en pleine période “geek”. Elle abordait sous un prisme nouveau la relation élimée entre nerds et bimbos. Malgré une faible évolution des personnages, le show entretient son comique particulier. Notamment en mettant en avant le très original Sheldon Cooper, théoricien surdoué et légèrement névrosé. À ce jour, nous pouvons compter 243 épisodes diffusés, et autant de fous rires accumulés.

Un compte à rebours avait été lancé après la saison 10

Jusqu’en mars 2017, les cinq acteurs présents depuis le tout premier épisode, à savoir Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Jim Parsons, Simon Helberg et Kunal Nayyar avaient gagné un million de dollars par épisode, ce qui faisait de Big Bang Theory l’une des séries dont les acteurs sont le mieux rémunérés, suivie de près par Modern Family.

Au cours des saisons, des renégociations avaient permis la prolongation de la série pour deux saisons supplémentaires après la saison 10. En effet, dans le but d’aider à financer les salaires de Mélissa Rauch (Bernadette) et Mayim Bialik (Amy) arrivées plus tardivement dans la série, certains des acteurs stars de la série avaient accepté unanimement une baisse de 10% de leurs salaires. Ce qui avait permis la prolongation de la série pour deux saisons supplémentaires après la saison 10.

Le moment est venu

Quelques mois plus tôt, Chuke Lore, scénariste de la série, avait déclaré :

On ne pensait jamais arriver à une 11e année, alors on a encore moins réfléchi à ce qui pourrait se passer après la 12e. On peut aisément penser que ça pourrait marquer la fin de la série, mais je suis juste émerveillé que l’on soit encore là.

Alors que la rumeur semblait rester en suspens, l’acteur phare la série, Johnny Galecki, a appuyé cette théorie. Il a avoué que le moment n’était peut-être pas inadéquat :

La seule chose dont le casting a discuté à ce propos, c’est que nous serons tous tristes quand ce jour viendra […] Mais je pense qu’à ce stade, tout le monde est très à l’aise avec ces 12 saisons et ce serait le bon moment pour rentrer à la maison et voir nos familles.

L’annonce non confirmée placerait hypothétiquement la fin de Big Bang Theory en mai 2019. Cependant, un espoir est encore permis. En effet, Kelly Kahl, nouveau président de CBS, a annoncé qu’il verrait bien la série “durer encore 20 ans“. Une fin à mettre donc au conditionnel ?

En attendant des nouvelles, nous pouvons toujours nous réconforter avec l’annonce du renouvellement de Young Sheldon – spin-off de Big Bang Theory – pour une saison 2 !

