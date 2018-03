Rupert Evans : Le nouvel ange de Charmed !

Bye Bye M. Krause, et Welcome M. Evans ! Le reboot de Charmed a casté son nouveau Léo !

Rappel du contexte

Nous en parlions dans un article il y a quelques semaines, la série Charmed prépare son retour sur le petit écran. Si les prénoms des trois héroïnes ont changé, celui de leur ange gardien aussi. Ce ne serait plus « Léo », mais « Harry » ! Rappelons que pour le moment, ce ne sont que des suppositions, le retour officiel de la série à l’antenne n’ayant pas encore été annoncé.



Coup de baguette sur la production

Produite par Aaron Spelling entre 1998 et 2006, la série aux 178 épisodes est désormais reprise par Amy Rardin et Jessica O’ Toole, pour CBS Television Studios. Les deux nouvelles productrices auraient donc choisi l’acteur britannique Rupert Evans pour incarner l’Etre de Lumière des trois sorcières, sous couvert de sa profession d’enseignant. Vous avez dû l’apercevoir dans Hellboy en 2004 (incarnant l’agent du FBI John Myers), ou en 2014 dans Fleming, l’Homme qui voulait être James Bond (rôle de Peter Fleming).

Du haut de ses 41 ans, avec son charme et son côté rassurant, il pourrait bien détrôner l’adorable Brian Krause dans la prise de ce nouveau rôle.

Pour vous faire une idée de son jeu de scène, vous pouvez regarder la série The Man in the High Castle dans laquelle il tient le rôle de Frank Frink depuis 2015. Elle est disponible sur la plate-forme vidéo d’Amazon. Le tournage de la saison 3 étant désormais achevé, les augures sont bonnes pour sa participation à la nouvelle version de Charmed.

Le tournage devrait démarrer très prochainement. Reste à savoir si la nouvelle Piper sera réceptive, et le public aussi, évidemment !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com