“Gone, Baby, Gone” va être adapté en série

Gone, Baby, Gone, le polar de Dennis Lehane en inspire décidément plus d’un. Après l’adaptation cinématographique signée Ben Affleck en 2007, voici que le roman s’exporte sur le petit écran.

La série, produite par Miramax et la 21th Century Fox sera écrite par Robert Lavine (l’un des créateurs de Black Sails). Pour le moment, les studios n’ont commandé que le traditionnel épisode pilote. Mais s’il est d’un bon cru, une première saison complète devrait alors être lancée, à n’en pas douter.

Sur les traces du film de Ben Affleck

La fiction, qui n’a pas encore de titre, suivra donc les enquêtes du duo de détectives Patrick Kenzie et Angela Gennaro. Un tandem peu orthodoxe, qui fait régner la loi dans la classe ouvrière de Boston quand la justice fait défaut.

Pour rappel, la déclinaison de Ben Affleck avait rapporté un peu plus de 34 millions de billets verts au box-office mondial. Cela peut paraître maigre, et pourtant, il s’agit ici d’un joli score puisque le budget n’était “que” de 19 millions. Plus important encore, le film avait gagné l’adhésion des critiques et du public. La comédienne Amy Ryan, qui campait une mère toxicomane, avait même reçu une nomination aux Oscars pour sa touchante interprétation. La série connaîtra-t-elle autant de louanges ?

