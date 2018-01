Game of Thrones : la série reste la plus piratée de 2017

Sans surprise, le bulldozer de HBO “Game of Thrones” bat tous les records de piratage avec sa septième saison.

C’est le revers de la médaille pour toute série à succès : les records de piratage. Sans surprise, Game of Thrones et sa magistrale septième saison n’ont pas échappé aux téléchargements illégaux, atteignant ici son acmé. Composée de seulement sept épisodes dont la grandiloquence n’a plus rien à envier aux blockbusters estivaux, la série n’est pourtant pas la seule à avoir fait le bonheur des hackers.

Talonné par The Walking Dead

C’est du moins ce que révèle le site de piratage TorrentFreak, référence du genre, qui dévoile chaque année le top 10 des fictions les plus téléchargées par les sérivores. Et si le programme fantastico-médiéval remporte la palme, il est talonné de près par The Walking Dead. Preuve que si les audiences de cette dernière ont grandement baissé, ses péripéties zombiesques suscitent toujours autant d’intérêt.

Petite surprise, c’est la série super-héroïque The Flash qui clôt le podium là où on aurait pu attendre une sitcom ultra populaire (façon Big Bang Theory) ou un teen drama fédérateur et sirupeux (Riverdale).

Voici le classement complet :

