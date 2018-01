Game of Thrones : une grossesse surprise à venir dans la saison 8 ?

Game of Thrones, ce sont des dragons, un mur de glace géant, des zombies, des gens avec d’énormes manteaux de fourrure pour se protéger du froid, mais rien sur la tête… Que pourrait-on ajouter à tout cela pour épicer un peu plus le monde déjà bien compliqué de Westeros ? Attendez-vous à l’annonce d’un événement qui a déjà chamboulé bien des vies : un bébé.

Game of Thrones : trois dragons et un couffin ?

Alors attention, mais cette information nous vient d’un algorithme ultra-sophistiqué et scientifiquement inattaquable que l’on a l’habitude d’appeler « la rumeur ». Enfin, pas tout à fait.

Car l’information nous vient de la section « Blind Item » du site TvLine. Le principe ? Y sont identifiés des spoilers énormes venus de sources sûres, mais que l’on ne peut pas annoncer officiellement sous peine de poursuite ou d’empoisonnement de ses nuggets. Nous faisons donc face à une sorte d’énigme qu’il faut décoder par nous-même.

En effet, les indices de la dernière en date parlent d’une série diffusée sur une chaîne câblée, récompensée aux Emmy Awards, qui prépare un twist sur une grossesse. On sait également que la série ne reviendra qu’en 2019, et que la grossesse sera incongrue.

« Incongrue » ? Comme si un neveu faisait un enfant à sa tante ? C’est moralement très « discutable » dans la vraie vie, mais la série Game of Thrones, en 8 ans de services, n’en serait pas à son premier moment « discutable ». (Oui, Cersei et Jaime, c’est bien de vous dont on parle…)

Alors, doit-on s’attendre à recevoir un faire-part de naissance de la part de Jon Snow et Daenerys Targaryen ? Une rumeur à prendre avec des pincettes. Avec de grosses pincettes. Ou à ne pas prendre du tout, puisqu’elle peut également parler de n’importe quelle série du câble qui reviendra en 2019. Mais ça fait réfléchir aux répercussions que cela pourrait avoir sur l’avenir du trône. Comme si cette histoire n’était pas déjà assez compliquée comme ça…

