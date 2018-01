France 2 retarde son projet de téléfilm sur les attentats du 13 novembre

En résulte une pétition qui appelle à l’abandon pur et simple du projet, et qui a recueilli plus de 43 000 signatures sur le site change.org.

Une histoire d’amour avant tout

Face au tollé, la deuxième chaîne se devait d’apaiser les esprits. Elle a indiqué dans un communiqué :

France 2 rappelle qu’aucune date de diffusion n’était prévue pour la fiction intitulée “Ce soir-là”, non encore visionnée par la direction de la chaîne. Par ailleurs, France 2 a pris la décision d’ajourner ce projet tant que la production du téléfilm, n’aura pas consulté largement l’ensemble des associations des victimes.

Le tournage, effectué à Paris et débuté fin novembre, vient tout juste de s’achever. Chapeauté par Marion Laine (À coeur ouvert), le téléfilm se voulait être une histoire d’amour née le soir-même de l’attentat, avec Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian pour camper Irène et Karan, les personnages principaux.

Mais faut-il croire à cet amour qui les appelle ? Ou n’est-ce qu’une illusion romantique qu’ils se sont inventée pour compenser le traumatisme qu’ils ont vécu ensemble ?,

décrivait France 2 dans un communiqué de presse. Illusion ou pas, nombre de signataires ne souhaitent pas en voir davantage. Et ne se gênent pas pour le faire savoir.

