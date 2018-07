Batwoman : une série et une actrice lesbienne pour l’incarner

L’univers DC ne se résume pas qu’aux films. Comme chez Marvel, le format série compte. Le network CW diffuse la majorité des séries de la marque, en particulier tout ce qui tourne autour de l’Arrowverse. Vous pouvez déjà suivre Flash, Arrow, Legends of Tomorrow ou Supergirl. Dans le crossover de cette année, le personnage de Batwoman va faire une apparition pour la première fois. Convaincus par le potentiel du personnage, CW et la Warner ont décidé de lui offrir une série entière dans la foulée.

On aura le droit à la deuxième version de Batwoman, Kate Kane. Créé en 2006, ce personnage est gay et hautement entraîné pour le combat de rue. Des caractéristiques intéressantes dans le monde des super-héros actuels, alors que Marvel promet de son côté de mettre en scène plus de personnages LGBTQ dans leurs films. La mise en chantier de la série Batwoman est une forme de réponse à Marvel. DC ne pouvait pas ne pas les suivre sur le terrain de la diversité sexuelle. Même si CW a toujours été très bon à ce niveau là, proposant déjà dans ses séries super-héroïques plusieurs personnages secondaires LGBTQ, comme Curtis Holt, Sara Lance, ou Alex Danvers. Néanmoins, en lui offrant un show rien qu’à elle, ils ont trouvé en Kate Kane la parfaite figure pour s’engouffrer dans la brèche.

Un synopsis officiel a été dévoilé :

Armée d’une passion pour la justice sociale et avec la faculté d’écouter son instinct, Kate Kane s’envole dans les rues de Gotham comme Batwoman, une lesbienne et une combattante de rue hautement entraînée, prête à souffrir pour éviter que le crime ne se répande dans cette ville corrompue. Mais ne croyez pas qu’elle est déjà une super-héroïne. Dans une ville à la recherche d’un sauveur, Kate doit surmonter ses propres démons avant de répondre à l’appel de la ville et devenir le symbole et l’espoir de Gotham.

La série sera écrite par Caroline Dries (Vampire Diaries), Geoff Johns, Greg Berlanti et Sarah Schechter. Nous ne savons pas qui sera l’heureuse élue pour camper la charismatique héroïne. Néanmoins, TvLine annonce que la chaîne a l’intention d’engager une actrice ouvertement gay. Une position forte qui montre un peu plus l’ouverture de CW. Le choix devra être fait prochainement, CW et DC vont sortir leur crossover annuel réunissant les personnages connus avant la fin d’année et Batwoman sera introduite à cette occasion. Elle aura ensuite le droit à ses propres aventures en solitaire, à une date que l’on ne connaît pas encore.

