Suicide d’Anthony Bourdain : Rose McGowan dévastée par la nouvelle

La nouvelle est tombée soudainement hier matin. Le chef américain Anthony Bourdain s’est pendu hier, dans la chambre d’un hôtel près de Strasbourg. Il était alors en couple avec l’actrice italienne Asia Argento, très proche de Rose McGowan.

Les deux comédiennes font partie des premières à avoir dénoncé les agissements du producteur Harvey Weinstein. Unies dans la même bataille, elles sont par la suite devenues amies et se voyaient régulièrement. Celle qui interprétait le rôle de Paige a choisi Twitter pour exprimer sa peine et apporter son soutien à Asia Argento.

Dans une vidéo qui a depuis été supprimée, on peut voir Rose McGowan en larmes, complètement dévastée par la mort du chef.

L’actrice lance également un appel de prévention pour les personnes souffrant de dépression ou qui auraient des idées suicidaires :

Elle a ensuite posté les numéros de téléphone de centres d’assistance téléphonique de prévention au suicide de plusieurs pays.

Please reach out for help. Please know that your family is Not better off without you. Numbers below. pic.twitter.com/MBy461iw9F

— rose mcgowan (@rosemcgowan) June 8, 2018